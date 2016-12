Podělali jsme to. Ale už musíme koukat jen dopředu, velí Musil

Ve třetím útoku se vedle Stránského a Nečase představil právě Adam Musil, vnuk Jaroslava Holíka a syn Františka Musila. Jenže Musil a spol. utkání nezvládli a ztratili šanci na dobré umístění.

„Měli jsme šanci uhrát lepší místo a tím výhodnější výchozí pozici. To se nám nepovedlo, podělali jsme to,“ smutní po zápase hráč s českým i kanadským občanstvím.

Češi nevstoupili do utkání herně špatně, střelecká kvalita ale byla na druhé straně. „Musíme hrát celých šedesát minut, ne jen pár v každé třetině. To musíme do příště zlepšit,“ ví pokračovatel úspěšné hokejové rodiny.

Po jednodenním volnu přijde na řadu zápas, který určí, jak úspěšný turnaj pro české barvy nakonec bude. „Na sobotní prohru musíme hlavně rychle zapomenout a soustředit se na čtvrtfinále. To je momentálně nejdůležitější,“ velí.

Je jasné, že družinu Jakuba Petra čeká jeden ze zámořských týmů. Na koho by chtěl Musil narazit? „V téhle situaci je úplně jedno, proti komu hrajeme. Když chcete vyhrát, musíme přejít přes každého. Je potřeba se soustředit hlavně na sebe, abychom předvedli to nejlepší, co umíme,“ zná jediný recept na čtvrtfinálového soupeře.

„Každý tým je tady dobrý, každý hráč umí bruslit... Kdo je víc disciplinovaný a dodržuje systém, ten vyhrává víc zápasů,“ říká. O tom, že každý může porazit každého, svědčí výsledky Finů. „Ti jsou toho důkazem. Mistři světa a budou hrát o udržení. To se ale stává, mohl tam být skoro jakýkoliv tým.“

I přes nepříjemnou prohru Češi první cíl splnili. Postoupili do vyřazovacích bojů a v nich se ukáže, na co skutečně mají. „Jsme rádi, že jsme ve čtvrtfinále. Je jedno, co se stalo v předchozích zápasech. Teď už musíme koukat jen dopředu,“ dodává Adam Musil.