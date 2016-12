HOKEJ ON-LINE: Česká dvacítka hraje na šampionátu proti silným Švédům

České hokejisty do 20 let čeká závěrečný zápas základní skupiny na mistrovství světa. V Montrealu hrají proti silným a suverénním Švédům. Oba týmy mají už jistý postup do čtvrtfinále, Čechům jde o to, aby se vyhnuli nejsilnějším soupeřům. Utkání sledujte v podrobné on-line reportáži.

Švédové z dosavadních tří utkání třikrát vyhráli, o prvenství ve skupině už přijít nemohou. Zato Češi na začátku překvapili vítězstvím nad Finy, kteří ale pak dál prohrávali a obhájci zlata si zahrají jen o udržení, pak ovšem dvakrát padli v prodloužení. Svěřenci Jakuba Petra jsou momentálně třetí se ztrátou jednoho bodu na Dánsko, které už ve skupině dohrálo, a s jednobodovým náskokem před Švýcarskem. K posunu na druhou pozici musí Švédy určitě porazit. Mají totiž s Dány i Švýcary horší bilanci ve vzájemných zápasech. Sledujte zápas Česko vs. Švédsko ON-LINE.