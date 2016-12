Talentovaný střelec Chlapík: Za bod jsme rádi, každý se cení

Je devátým nejproduktivnějším hráčem zámořské soutěže QMJHL a teď táhne dvacítku. Chlapík potvrdil roli týmového lídra i v zápase se Švýcary, v němž druhým gólem šestnáct vteřin před koncem vyrovnal.

„I když jsme prohrávali o dvě branky, pořád jsme si věřili a na střídačce se povzbuzovali. A dopadlo to výborně. Sice jsme prohráli, ale stáhli jsme to.“

Nepodcenili jste trochu Švýcary po pondělní výhře nad úřadujícími mistry z Finska?

To ne. Po Finech jsme si neodpočinuli, bolely nás nohy a byli jsme pořád unavení. Na to se ale nedá vymlouvat. Měli jsme první třetinu, abychom se z toho dostali. Neodehráli jsme špatné utkání, příště ale musíme být víc organizovaní.

V zahajovacím zápase jste byli disciplinovaní, proti Švýcarům jste ale šli na trestnou lavici hned sedmkrát. Čím to?

Vyplývalo to asi z toho, že jsme prohrávali. Každý to chtěl strhnout a hrát tvrdě. Vyloučení jsou vždy špatná, musíme si na ně dávat pozor. Už v předchozích letech to byla naše velká slabina, která se nám vždycky vymstila. Musíme hrát chytřeji.

Šancí jste měli dost, vystřelili jste devětatřicetkrát.

Jenže jsme nebyli efektivní. Každý to chtěl strhnout na sebe, to byla chyba. Až ve třetí třetině jsme začali hrát tak, jak máme, a všichni jsme chodili do brány.

A díky dvěma vašim gólům šel zápas do prodloužení. Máte radost?

Za góly jsem rád, každého potěší. Navíc jsou dobré pro mé sebevědomí. Samozřejmě bych ale raději bral vítězství.

Jenže v nastaveném čase udeřili Švýcaři.

Prodloužení je taková loterie. Oni vypíchli puk z obranného pásma, odrazil se k jejich hráči a ten to dobře proměnil.

V tabulce tak máte po dvou zápasech čtyři body. Panuje s nimi spokojenost?

Kdyby nám to někdo řekl před turnajem, brali bychom je. Zvlášť potom, co jsme předvedli v přípravě. Všichni jsme se stmelili, jdeme stejným směrem a máme společný cíl - a to je hlavní.

Jste ve střelecké pohodě?

Měl jsem povedené léto, takže jsem šel do sezony s velkým sebevědomím a zároveň s čistým svědomím, že jsem v přípravě odvedl dobrou práci. V průběhu sezony se to zúročuje. Snažím se každý zápas užívat.

Kvůli tomu, jak se vám letos v QMJHL daří, se od vás na turnaji hodně očekává. Cítíte to?

Samozřejmě bych chtěl dávat góly a být lídrem týmu, spokojím se ale s každou rolí. Každý hráč z našeho mužstva totiž může dát gól. Každý tu má svoji roli.

Ve středu máte zápasové volno. Těšíte se na přestávku?

Určitě nám prospěje. Měli jsme dva zápasy rychle za sebou, teď si vyčistíme hlavy, dáme trénink a pořádně se připravíme na Dány, protože to bude znovu velmi těžké utkání.

Co dalšího máte v plánu?

S klukama se určitě podíváme do města. Navíc tu mám rodiče a bráchu, takže s nimi zajdu na oběd nebo večeři, abych se od hokeje trochu odreagoval.