Je tohle konec v NHL? Nestrašil: Nic si nenalhávám, ale nevzdávám se

Připravujete se vnitřně, že je tohle konec v NHL?

Víte, s mým stylem životem, který poslední roky vedu, tohle pro mě není nic nového. Nejsem poprvé v situaci, kdy je Evropa jedna z možností - takhle to bylo už před sedmi a pěti lety. Prošel jsem si tím několikrát. Jsem realista a nenalhávám si, že budu v NHL dalších deset sezon a že je velká šance tady hrát.

Ale pořád věříte, že existujete naděje?

Vím, že nějaká šance existuje, ale k ní ještě potřebujete, aby se vám sešly okolnosti, které vám budou hrát do karet. Uvědomuju si, že to také vyjít nemusí a příští rok budu v Evropě. Ono záleží... Je to dilema: hrát v NHL za takových podmínek, jaké jsem měl poslední tři měsíce, nebo být v Evropě, kde vás chtějí a kde hodně hrajete, kde vás to baví, kde se těšíte na zimák, na kluky a na zápasy. Oboje má pro a proti. Uvědomuju si, že tu můžu skončit. Až to příjde, tak to přijde, ale rozhodně se tím netrápím. Uvidíme, jak to celé dopadne.

Sumírujete si v hlavě, kde byste si chtěl zahrát, kdyby to v NHL nevyšlo?

Samozřejmě jsem o tom přemýšlel. Ale to je také hrozně těžké. Záleží na nabídkách. Mně by se hrozně líbilo Švýcarsko, což je krásná země a určitě je tam krásný život. Ale zase jsem ve věku, kdy se musím finančně zabezpečit. Proto jsou pro mě jiné možnosti v tomhle ohledu lepší. V momentální situaci nad tím nechci tolik přemýšlet a vysílat signály, že to vzdávám. Chci se soustředit na to, co je tady. A teprve až tu bude definitivní konec, tak se budu orientovat, co dál.

Jak se vůbec s odstupem díváte na přesun na farmu?

Vcelku pozitivně, protože po tom, čím jsem si procházel v Carolině poslední tři měsíce, to nebylo špatné řešení. Vždyť já tam dva zápasy hrál, a pak tři týdny seděl. To není nic moc. Když mě dali na waiver list, tak jsem ani nevěděl, co by pro mě bylo ve finále. Jestli jít jinam v NHL, nebo skončit na farmě.

Opravdu?

Z waiveru si mě klidně mohl stáhnout tým z NHL, který má zraněné hráče a potřebuje vysloveně jenom záskok. To by pro mě nebyla ideální varianta. Proto jsem nebyl ani nějak extra naštvaný, že jdu na farmu. Dostávám se tu zpátky do tempa, baví mě to, hodně hraju. Dal jsem i nějaké góly, což je pro hráče vždycky super.

V deseti zápasech jste nasbíral sedm bodů. Kolik hrajete minut za zápas?

Hraju druhou lajnu na levém křídle, což sice není můj oblíbený post, ale za ty roky jsem se už naučil, že se vás nikdo na nic neptá a hrajete tam, kde je potřeba. Odehraju toho hodně, hraju oslabení i přesilovky. Myslím, že za zápas mám sedmnáct, osmnáct minut. Hlavně v prvních zápasech jsem toho měl fakt plný kecky. Ale už jsem si zvykl. Když nehrajete, tak můžete dělat na tréninku hodně navíc, ale zápas je něco jiného.

Musel jste se do Charlotte stěhovat?

Je to asi dvě a půl hodiny od Raleigh. Já měl sbaleno dopředu pro každý případ, nevěděl jsem, jestli si mě někdo vezme z waiveru a jestli nebudu muset někam letět, nebo jestli půjdu na farmu. Když je volno, tak jedu po zápase domů, abych nemusel být zavřený celý den na hotelu. Ale Mně tohle nějak nevadí, dokážu se zabavit.

Co říkala na přesun americká přítelkyně?

Ta moc nadšená nebyla, ale aspoň může přijet na víkend a přes týden zůstat doma a pracovat. Po téhle stránce je to v pohodě.

Potkáváte se v AHL s dalšími českými hráči?

Několikrát jsem hrál proti Marku Mazancovi, proti Zbyňkovi Michálkovi a proti Honzovi Košťálkovi. Jsem tu ale krátce, jsem rozlítaný a kromě Mazyho ty kluky neznám, takže jsme se jen pozdravili na ledě a to bylo všechno.