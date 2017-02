Překvapení z Dallasu: Hemský chystá předčasný návrat. Udrží se v NHL?

Hemský utrpěl poměrně komplikované zranění, při kterém mu praskla chrupavka v kyčli. Kvůli ní zvládl po Světovém poháru nastoupit jen v jediném utkání této sezony, 22. října odehrál patnáct a půl minuty proti Columbusu.

Od té doby je mimo hru, ale léčba probíhá nad očekávání dobře. Nejdůležitější je zpráva, že necítí bolest při bruslení. „Nevím přesně, kdy se vrátím, ale cítím se skvěle a myslím, že budu možná brzo hrát,“ řekl zámořským novinářům.

„Nedávno jsem začal pomalu bruslit a teď už bruslím rychleji a myslím, že se můžu zapojit do plného tréninku. Jakmile začnu trénovat, tak už je to jen otázka času,“ dodal optimisticky.

Jak NHL mění ofenzivní hvězdy „Už neútočíme, jsme obranáři,“ říkají Hemský s Hossou

Hemský chce se rychle vrátit i kvůli své budoucnosti v NHL, protože mu po sezoně končí kontrakt a on musí dokázat, že se po nepříjemném zranění stihl dát dohromady a je schopný předvádět plnohodnotné výkony.

Třiatřicetiletý útočník se v Dallasu změnil: z kreativce je poctivý hráč, který zodpovědně plní defenzivní úkoly. A vedl si dobře, jeho formace s Radkem Faksou a Antoinem Rousselem podávala stabilně dobré výkony.

„Pochopil, co po něm chceme a myslím, že hrál opravdu dobře,“ chválil ho kouč Lindy Ruff. „Jeho lajna byla v určité fázi sezony naše nejlepší, on sám byl platný v útoku i v obraně. A jeho rychlost v úvodech přesilovek byla téměř nezastavitelná. Je to pro nás hodně důležitý hráč.“

Možná i právě Hemského schopnosti Dallasu v tété sezoně chybí. Ambiciózní klub zažívá velké zklamání, jelikož je v tabulce Západní konference až na jedenáctém místě a na postup do play-off ztrácí šest bodů.

„Také si to myslím,“ reaguje Ruff. „Když začnete sezonu bez něj, Mattiase Janmarka a Codyho Eakina, ovlivní vás to. Hemský je jedním z našich nejrychlejších hráčů.“

Pro Hemského je obrovskou výhodou, že je chválený hlavně kvůli rychlosti, která v dnešní NHL rozhoduje. A sám pardubický odchovanec tvrdí, že ji dokáže znovu předvádět.



„Absolvoval jsem předtím hodně operací a pokaždé se vrátil v pořádku. Tak není důvod si myslet, že to teď bude jiné,“ řekl. „Loni jsem si užil svou roli a byl bych strašně rád, kdybych se do ní mohl vrátit. Vím, že můžu. Hodně tvrdě jsem pracoval, abych se dostal tam, kde teď jsem, takže jsem hodně nabuzený.“

Kdy se tedy Hemský objeví na ledě? Trenér Ruff odmítl, že by se to mohlo povést během současného třízápasového výletu po hřištích soupeřů, ale dodal: „Vím, že se cítí dobře a že předehnal původní plány. To je dobré znamení.“

I tato slova naznačují, že by se český šikula mohl na ledě objevit ještě v průběhu února, kdy Dallas hraje čtyřikrát doma.