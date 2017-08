Jágr by se hodil. Staršího hráče potřebujeme, říká Frolík z Calgary

Jak to myslíte?

V Calgary máme hodně mladý a nezkušený tým. Příchod staršího hráče, který by ostatní usměrňoval, by byl logický. Jágra nebo někoho podobného bychom potřebovali.

Poradil byste mu, aby si vybral Calgary?

Já bych mu moc neradil. Moc nevidím do jednání, která určitě probíhají, a nemám informace. Byť se hovoří o řadě variant, kam by mohl jít. A že jednou z variant je údajně i Calgary.

S Jágrem se občas potkáváte. Nevyzvídal jste, jestli by ho Calgary lákalo?

Ani ne, tohle se mezi hráči moc neprobírá. Většinou se o tom ani mluvit nesmí. Z vlastní zkušenosti vím, že jsem při jednání o smlouvě nesměl moc mluvit. Probíhá to mezi agentem a vedením a nesmí se nic moc říkat dopředu. Proto chápu, že to Jarda nechce moc probírat.

Michael Frolík (vpravo) si s Jaromírem Jágrem zahrál na několika akcích. Třeba na olympiádě v Soči.

Mluvil jste o tom, že po sportovní stránce by přestup Jágra do Calgary dával smysl. Co dalšího při rozhodování hráče, kam půjde, hraje roli?

Hráč zvažuje při podpisu všechno možné, třeba i výši daní. U mě osobně sehrály taky určitou roli, protože jsem před přestupem do Calgary měl ještě jednu nabídku. Je ale víc aspektů.

Třeba počasí?

Je pravda, že třeba Winnipeg, kde jsem hrál předtím, není úplně ideální město na život, protože je tam hrozná zima. Ale já tam byl docela spokojený, díky němu jsem se dostal do Calgary. Po hokejové stránce to tam pro mě bylo fajn. Když máte rodinu, tak se toho v mínus 40 stupních moc dělat nedá. Když jste sám, tak to ale dáte. Když dostanete slušné peníze, tak proč byste tam nepodepsal?

Vy jste si v Calgary vybudoval slušné postavení. Klub vás dal například při rozšiřovacím draftu na listinu chráněných hráčů. Těší vás to?

Samozřejmě. Minulá sezona se nám docela povedla, dostali jsme se do play-off, což je celkem úspěch. Na druhou stranu jsme rychle vypadli. Tak se z toho snad ponaučíme. Udělali jsme pár změn, přivedli jsme nového gólmana. Doufejme, že si to rychle sedne a budeme silní a za rok postoupíme dál.

V týmu máte hodně mladých hráčů, už jste za mazáka?

Je pravda, že už patřím mezi starší. Přitom jsem byl ještě nedávno považovaný za mladého, ale bohužel věk nejde zastavit. Snažím se. Loni jsem měl společně s Mikaelem Backlundem na starosti talentovaného Tkachuka, snažili jsme se mu pomáhat, dávat mu rady. V lajně jsme spolu odehráli skoro celý rok, což se moc nestává. Docela nám to klapalo, tak snad na to navážeme i další rok.

Jaké máte osobně cíle?

Je příjemné, když bodujete, ale já si cíle už nedávám. Je hezké, když můžete týmu pomoct body, ale já se snažím makat pro tým, chci být platný svou hrou nebo třeba v oslabení. Hlavní je dostat se do play-off.

Věří fanoušci, že by Calgary mohlo dosáhnout na Stanley Cup? Je to vůbec reálné?

Cíl je vždycky dojít co nejdál. Udělali jsme pokrok, vyměnili se trenéři a docela to šlo, tak se ambice zvyšují. Kdybychom neměli šanci vyhrát Stanley Cup, tak bychom to ani nehráli.

Řeší se v Kanadě, že kanadský tým strašně dlouho nezískal pohár?

Před dvěma lety se dokonce nedostal ani jeden tým z Kanady do play-off. Ale minulý rok tam byly skoro všechny. Liga je hodně vyrovnaná. V play-off se může stát cokoli. Doufejme, že se tomu snu přiblížíme.