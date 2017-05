Útok na Crosbyho hlavu? V žádném případě, brání se atakující hráč

To není dobrá zpráva pro obhájce Stanley Cupu. Jestli se potvrdí, že má Crosby opravdu otřes mozku, může to znamenat jeho konec v letošním play-off.

Slavný Kanaďan měl v minulosti už několik vleklých problémů podobného rázu, kvůli kterým marodil řadu dlouhých měsíců. S dalším podobným problémem by se mohla dokonce zvýšit i pravděpodobnost předčasného ukončení kariéry.

Crosby byl nebyl první ani poslední hráč, kterého to potkalo. Hokejoví fanoušci se však po celém světě přou, zda šlo, či nešlo o úmyslný útok.

„V žádném případě,“ brání se obránce Matt Niskanen. I on sám však musel uznat, že opakované záběry inkriminovaného momentu nevypadají moc hezky.

Kapitán Pittsburghu na nich v úvodu třetího duelu série s Washingtonem najížděl v přečíslení dvou na jednoho na bránu, narazil si kotouč s parťákem Jakem Guentzelem a sám před gólmanem zvolil dlouhou kličku, kterou chtěl zakončit u protější tyčky.

Ta mu nevyšla a navíc při nekontrolovaném pádu dostal krosček přímo do hlavy.

„Je nejlepším hráčem na ledě, dominuje a pak sledujete, jak ho někdo schválně trefí,“ vykládal po utkání jeho rozzlobený spoluhráč Chris Kunitz.

Byl zákrok na hlavu Sidney Crosbyho úmyslný?

Ano 123 Ne 244

On i všichni příznivci Pittsburghu měli jasno - šlo o úmysl. Některé záběry tomu napovídají. Niskanen na nich totiž zvedl ruce, kterými Crosbyho trefil do hlavy. Zdá se, že to nebyl nevyhnutelný pohyb, kterým by se instinktivně bránil.

Sudí za zákrok vyloučili na pět minut plus do konce utkání a Washington utkání nakonec zvládl a zvítězil 3:2 v prodloužení. Díky tomu snížil stav série na 1:2 a žije - v opačném případě by už byl na pokraji vyřazení, zvlášť když Penguins hrají opět doma.

Budou mít v sestavě i svého lídra, jehož stav po zákroku nevypadal moc optimisticky?