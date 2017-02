Konec hokejového snu. Kdy se zastaví pád legendárního Detroitu?

Bylo by líp s Mikem Babcockem? Tato otázka napadne většinu fanoušků, jelikož Detroit šel ještě výrazněji dolů po odchodu nejrespektovanějšího kouče na světě. "Babcock je samozřejmě skvělý trenér, ale to samé si myslím o Jeffu Blashillovi, který mě trénoval v Grand Rapids," říká Andrej Nestrašil, který v Detroitu začínal. Vladimír Havlůj, jenž pro klub pracuje jako skaut, dodává: "Zkušenost hraje roli. Babcock má cit pro hru, je strašně ctižádostivý a nebojí se posadit veterána, když mu to nepůjde. Je ale těžké říkat, jestli by s ním bylo líp."