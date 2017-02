Další Čech v NHL na odstřel? Nechci na to myslet, říká Jaškin

Jednou hraje, pak třikrát ne. Jaškin ztrácí důvěru, přednost dostávají mladší hráči, byť je v týmu Blues dost zraněných. To není dobré znamení.

Jak je to zlé?

Určitě je to jiné než minulou sezonu. Je to, jak to je. Zranilo se pár lidí, za které přišli mladí kluci a hrajou dobře. Musím na sobě pracovat každý den a snažit se využít každou šanci.

Je to každodenní boj o místo?

Je. Sezona se pro St. Louis nevyvíjela moc dobře. Osobně si nemyslím, že jsem hrál nějak špatně, ale vždycky to jde líp. Jenže všichni se dívají na body, že jo... A ty body tam nemám, to je rozhodující. Musím jenom čekat a dál makat.

Tušíte, co se stane, až se vrátí zranění hráči?

Uvidíme, to se všechno zase úplně změní. Sestava je jiná v podstatě každý den, furt se to mění. Já se snažím na to ani nemyslet. Je to den za dnem.

Bojíte se, že byste v tu chvíli mohl skončit na farmě?

Na tohle nechci myslet. Je to záludná otázka. Vím, že na to mám, pracuju každý den a myslím, že trenéři vědí, co ve mně mají. Věřím, že dokážu využít svou šanci na ledě a přesvědčím.

Co musíte zlepšit, abyste se víc prosazoval?

Musím být víc úspěšný se svou hrou, ale pracovat se dá na všem. Nedá se vytyčit jedna věc. Je to všechno: střelba, celkový systém, hra...

Když už hrajete, tak váš čas na ledě kolísá. Není to také tím, že máte celkově méně střel než v předchozích sezonách?

Je to spojené všechno se vším. Snažím se střílet víc a myslím, že v posledních zápasech se mi to i dařilo, ale tohle musím předvádět prostě každý zápas. Musím střílet a doufat, že to tam spadne. Ani nevím, jak bych to jinak vysvětlil. Když jsem sem přišel, tak jsem střílet víc, teď se snažím víc nahrávat. Není tam ani tolik situací na střelu, takže si musím vypracovat šance.

St. Louis mají poslední sezony kvalitní, ale v play-off se nemohou výrazněji prosadit. Tlačí vedení, abyste uspěli?

Já myslím, že loni jsme uspěli hodně, protože jsme se dostali do semifinále. To byl velký úspěch. Nebyli jsme daleko od toho dostat se do finále. Každé vedení tlačí, to se nedá říct jenom o nás. Nikdo na to nemyslí, každý se na play-off těší, hlavně se tam dostat. Bude důležité udržet formu a vyhrávat, protože tabulka je neskutečně našlapaná.

Roman Polák říkal, že v St. Louis cítil větší tlak než v Torontu.

Já to těžko posoudím, protože on tam byl dlouho a já nehrál v Torontu. Hlavně je starší, mladší kluci si to tak nepřipouští.

Tradiční česká otázka: kdyby nevyšlo play-off, chtěl byste hrát na MS?

Určitě bych chtěl. Ale odpovím jako každý hráč: doufám, že se dostaneme do play-off a v něm dojdeme co nejdál, protože jinak bude sezona neúspěšná.