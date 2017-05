Pittsburské (anti)rekordy ve Stanley Cupu: potvrdí se historie?

A tak to vypadá, že partě kolem Sidney Crosbyho nezbývá nic jiného, než se chlácholit čísly z historických archivů NHL.

Ty říkají, že od roku 1939, odkdy jsou potřeba k zisku Stanley Cupu čtyři vítězství, slavil v 78 procentech tým, jenž vyhrál první duel. Jinými slovy: přesně tak to platilo v 60 ze 77 případů. Dokonce to tak bylo i v posledních pěti letech.

Ve skutečnosti však bude muset Pittsburgh udělat mnohem víc, než doufat v sílu statistik.

Přes konečné vítězství totiž v prvním duelu nezářil, jen dokázal vytěžit z minima maximum.

Na pět gólů sice potřeboval jen dvanáct střel, jenže měl během utkání hluché období, během něhož byl nashvillský gólman Pekka Rinne nekonečných 37 minut bez práce. To je mimochodem smutný rekord finále, tedy alespoň od sezony 1957/58, kdy se v NHL začaly dělat statistiky ve velkém.

„Soupeř nás po většinu zápasu přehrával. Nemůžeme čekat, že s takovým výkonem příště zase vyhrajeme,“ nezastíral pittsburský obránce Justin Schultz.

Penguins měli skutečně štěstí.

Nejdřív totiž Nashvillu neuznali gól kvůli těsnému ofsajdu, na nějž přišel až po žádosti trenéra Mikea Sullivana videorozhodčí.

Pak měli k dispozici přesilovku pět na tři, v níž pustil Rinne trochu laciný gól po Malkinově ráně, na kterou dobře viděl.

A 16 vteřin před koncem první třetiny zvyšoval se štěstím Bonino, aniž by vlastně vystřelil na bránu. Spíš jen nahodil puk a gólman Rinne vyrazil kotouč smolně do spoluhráče Ekholma. Od něj posléze putoval do sítě.



Když Nashville korunoval svůj tlak ve vyrovnání na 3:3, dal mladík Guentzel vítězný gól v 56. minutě. Byla to první střela Pittsburghu od zmiňované třetí trefy na konci první třetiny.

„Takový je hokej. Jsem ale zklamaný, že se to stalo zrovna ve finále,“ přiznal Rinne, jenž za celý zápas čelil jedenácti střelám a čtyřikrát inkasoval, čímž vytvořil nový antirekord ve finálové úspěšnosti zákroků.

Jeho 63,6 procenta jsou totiž nejhorším výsledkem od roku 1967. Přesto se očekává, že znovu naskočí v duelu číslo 2, který se hraje v noci ze středy na čtvrtek. „O tom není pochyb, je to naše jednička,“ potvrdil Peter Laviolette, kouč Nashvillu.

I jemu se zdá, že se podobný zápas příště nemůže opakovat.

Pittsburská hvězda Sidney Crosby však upozorňuje: „Nešlo nám to, ale nakonec jsme našli cestu. Vím, že těch 37 minut bez střely je špatná vizitka. Čísla nelžou, na druhou stranu to úplně neodpovídá dění na ledě. Nějaké šance jsme si totiž vytvořili, ale netrefovali bránu. A další střely byly zblokované.“

Obhájci Stanley Cupu dobře vědí, že se musí zlepšit a víc se držet v útočném pásmu. „Pro mě je důležité, že si to všichni v kabině uvědomují,“ říká kouč Sullivan.