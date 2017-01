Hertl by se mohl vrátit do NHL už tento týden. Vypadá skvěle, říká kouč

Slávistický odchovanec si obnovil zranění kolena 17. listopadu v utkání proti St. Louis. Na rozdíl od potíží, které měl během finále Stanley Cupu, musel tentokrát podstoupit drobnější operativní zákrok.

Na začátku roku začal chodit na led, ovšem zůstával bez kontaktu se spoluhráči. To se nyní změnilo, Hertl je v testovacím procesu, jehož výsledky jsou hodně optimistické.

„Vypadá skvěle. Už je hodně blízko návratu. Začínáme se o něm bavit každým dnem, což je dobré znamení,“ poznamenal Pete DeBoer, trenér San Jose.

Už v pátek zkoušel Hertl s několika spoluhráči tvrdé souboje u mantinelů nebo před brankou a po téhle zkušenosti prohlásil: „Koleno je v pohodě. Kluci mi dali do těla, bylo to ještě náročnější než v zápase. Ale to nevadí, protože přesně tohle potřebuju.“

V sobotu večer absolvoval v plné rychlosti společný trénink s celým týmem Sharks, na sobě měl však žlutý dres na znamení, aby do něj parťáci nechodili ostře. Po něm s ním však na ledě zůstal asistent trenéra Steve Spott, útočník Barclay Goodrow a obránce Tim Heed.

I po téhle zkušenosti měl mladý Čech dobrou náladu. „Myslím, že jsem dost blízko, ale uvidíme, jak to půjde v následujících dnech. Věřím, že budu brzo hrát,“ pravil.

On sám ani vedení San Jose to neřeknou natvrdo, ale Hertl by se mohl objevit na ledě ve čtvrtečním domácím utkání proti Edmontonu. Tedy až poté, co se tým vrátí z dvou zápasů v Coloradu a Arizoně.

Definitivní verdikt by měl padnout po společném tréninku v plné zátěži, kdy mu spoluhráči půjdou poprvé ostře do těla.

Podle původních zpráv se měl 23letý forvard vrátit až na konci února, což on sám v rozhovoru pro iDNES.cz vyvrátil. „To si vymyslel jeden místní novinář. Byl jsem překvapený, když jsem to četl. Neřekl jsem mu to já ani nikdo z klubu. Měl bych se vrátit o něco dřív, ale nechci předbíhat.“

San Jose se daří i bez Hertla, v tabulce Západní konference je na čtvrtém místě. Přesto si všichni v klubu přejí, aby se co nejrychleji vrátil. Přeje si to třeba i hvězdný Joe Thornton, jenž bez svého kolegy z útoku nedává góly.

„Tomáš pro něj odvádí dobrou práci před brankou, Joe díky němu dokázal v minulé sezoně dorazit několik puků,“ vyzdvihl kouč DeBoer.