Mohl být jako Jágr. Hokejové Chicago rmoutí osud slovenské legendy

Uplynul měsíc od chvíle, kdy slavný slovenský hokejista Marián Hossa oznámil, že minimálně na jeden rok přerušuje kariéru. Je však pravděpodobné, že jde o konec definitivní.

„Což je srdcervoucí, protože je u něj na konec brzo,“ říká Jonathan Toews, kapitán Chicaga a jedna z největších kanadských hvězd. „Věřte tomu, nebo ne, ale Marián toho měl navzdory svému věku ještě hodně před sebou. Věřím tomu, že se z něj mohl stát druhý Jaromír Jágr - tedy že by hrál dalších šest nebo sedm let.“

Je to možná odvážné a částečně i zdvořilostní tvrzení, ovšem Hossa i v pokročilém hokejovém věku dokázal skutečně udržovat kvalitu. Mezi všemi argumenty, které by to potvrzovaly, ční hlavně ten, že v uplynulé sezoně (své devatenácté v NHL) nasázel 26 gólů.

„Podle mě to byl náš nejlepší hráč v play-off sérii proti Nashvillu. Ještě toho mohl hodně dokázat,“ prohlásil dokonce Toews.

Není jediným hokejistou, který má o Hossovi velké mínění. Slovenský forvard si vybudoval respekt také u nejlepšího amerického útočníka současnosti Patricka Kanea, jenž pravil: „Je to smutná zpráva, která zasáhla každého z nás. Nikdo si neuvědomoval, jak špatné to s ním bylo.“

Hossa měl problémy s kožní reakcí na pot už několik let a není jediným hokejistou, který kvůli tomu ukončil kariéru. Stejně dopadl v roce 2000 například český obránce Jan Vopat, jemuž nepomohla ani speciální výstroj.

Ani pod ní kůže nedokázala dostatečně dýchat a zapařovala se. Výsledkem byl svědivý a bolestivý ekzém, který se každým dalším zapocením zhoršoval.

Slovenský veterán zkoušel brát na alergii léky, kvůli nimž se musel pravidelně po několika týdnech podrobovat krevním testům - hrozily totiž nepříjemné vedlejší účinky. Hlavně proto si řekl, že už nemá zapotřebí dál hazardovat se zdravím.

„Cítíme s ním, protože víme, že hokej miluje a že by chtěl být pořád s námi tady v Chicagu. Ale třeba se to ještě podaří,“ doufá Kane.

Ta varianta skutečně existuje, je však hodně malá, jelikož se nedá předpokládat, že by se reakce Hossova těla změnila. O možnosti návratu ostatně nechce spekulovat ani generální manažer Chicaga Stan Bowman. „Nemůžete takhle dopředu odhadovat, je to předčasné,“ reaguje.

Hossův konec nadělal Chicagu před novou sezonou solidní problémy, klub se totiž pohybuje nad hranou platového stropu. V případě hráčova předčasného konce kariéry by do něj musel započítávat 3,5 milionu dolarů, tedy poměrnou část z celkové nasmlouvané mzdy, jež činila 5,275 milionu.

To byl zřejmě hlavní důvod, proč Hossa kariéru prozatím pouze přerušil - klub ho tak umístil na listinu dlouhodobě zraněných hráčů, díky čemuž se do platového stropu nezapočítává ani dolar. I to je indicie, že se Hossa na ledě už neobjeví.

Ale kdo ví, stát se může cokoli. „Měl jsem možnost zahrát si s ním a je to opravdový profesionál,“ říká o Hossovi, jenž v NHL odehrál celkem 1309 zápasů, v nichž nasbíral 525 gólů a 609 asistencí, další známý útočník Patrick Sharp.

„Na ledě nám bude určitě chybět, ale co je důležitější - lidem, jako jsem já, bude scházet ještě víc v kabině.“