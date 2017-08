Jágr: Nečekal jsem, že bude tak těžké sehnat práci v NHL

Zprvu se přitom nezdálo, že bude ochotný hovořit. „Ptejte se rychle,“ řekl reportérům.

Jaké jsou indicie, kde budete v příští sezoně hrát?

Nejvážnější jednání jsou s Kladnem. Má rozumného majitele, který ví, co chce.

Opravdu nevíte, co bude?

Opravdu vůbec. Nemám tušení, nechávám to na svém agentovi. Je tam pár mužstev, která nějakým způsobem projevila zájem, ale nic konkrétního.

Co říkáte na hromadu spekulací, která se kolem vás rojí?

Neřeším to.

Co ve vašem rozhodování rozhoduje?

Především zájem. Čím větší by byl, tím větší je šance, že dostanete lepší roli v týmu. Jak ji potom využijete, to už záleží na mně. To je jediná věc, o kterou se musím starat. Nic jiného nemá smysl řešit.

Je pro vás důležité, v jaké bude hrát lajně?

Na tom mi zase tolik nezáleží. Moc dobře vím, že už nejsem hráč jako před deseti patnácti lety, kdy jsem rozhodoval zápasy. Jedna věc je, jestli vás trenéři dají na nějakou pozici, a druhá je, jestli ji dokážete využít. Pro mě by bylo lepší, kdybych byl ve druhé nebo ve třetí formaci, protože bych nastupoval proti horším hráčům i obráncům. Co si budeme povídat: já jsem ve své kariéře ještě takové štěstí neměl. Aspoň ne v posledních letech. I na Floridě jsem vždycky nastupoval proti těm nejlepším, což je vždycky hrozně těžké.

Máte v hlavě číslo počtu odehraných zápasů v NHL? Láká vás překonat prvního Gordieho Howea?

Vůbec. Zápasy jsem nikdy neřešil. Je pravda, že když jsem se vrátil do NHL, tak jsem hrozně chtěl dosáhnout na číslo dvou tisíc bodů. Ale to je hrozně daleko. Na druhou stranu jsem nečekal, že bude tak těžké sehnat v NHL práci.

Mezi střelci vám na druhého Howea chybí 36 gólů. To vás neláká?

To bych musel hrát minimálně dvě sezony.

Hovoří se o tom, že můžete hrát i v Česku. Dovedete si představit, že by to bylo i někde jinde než v Kladně?

Výhoda toho, že bych hrál za Kladno - mimo toho, že bych byl doma - je, že bych měl pořád šanci kdykoli odejít do NHL, kdyby se naskytla nějaká příležitost. Třeba kdyby se někdo zranil. Mohl bych se ze dne na den sebrat a jít. Pokud bych nastoupil v extralize, tak by to nešlo. Musel bych čekat, až extraliga skončí.

Jak ovlivňuje vaši přípravu, že nevíte, kde budete hrát?

Že bych dělal nějaké změny v tréninku, to ne. Nějaké tam samozřejmě jsou, ale je to trošičku nepříjemné, protože nevíš, kde skončíš. Takový rozdíl to ale zase není.

Po dlouhé době jste si zahrál zápas. Jak jste se při exhibici cítil?

Byla to exhibice, o nic nešlo, nehrálo se naplno. Horší by to bylo, kdyby Brno hrálo naplno.

Vy jste naplno nehrál?

Já už ve svých letech musím pořád.

Byl ten zápas inspirací, až jednou budete také končit s kariérou?

Těžko říct, já odejdu raději v klidu a nikomu to říkat nebudu.

To se u Jágra snad ani nedá, ne?

Já to udělám, nebojte se.