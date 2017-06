Crosbyho zázračný parťák boří v NHL rekordy. Kouč: Ví, že je dobrý

„Jake je fakt dobrý hráč. Má skvělé hokejové cítění, je soutěživý a myslím, že si dost věří. Ví o sobě, že je dobrý. A ví, že dokáže pomoct týmu k vítězství,“ pronesl trenér Pittsburghu Mike Sullivan.

Bylo krátce po pátém finále Stanley Cupu, v němž Penguins rozdrtili Nashville 6:0 a nakročili k obhajobě loňské trofeje. Takový kousek se naposledy povedl Detroitu před devatenácti lety.

Úspěch je pro Pittsburgh blízko i díky dvaadvacetiletému talentu, jenž v play-off září. Se třinácti góly je suverénně nejlepším střelcem (druhý Malkin dal o tři branky méně) a už mu chybí jediná trefa, aby vyrovnal nováčkovský rekord Dina Ciccarelliho, jenž ve své premiérové sezoně v NHL v roce 1981 nasázel v play-off 14 gólů.

Guentzel září hlavně ve finále, v němž dal jen v úvodních třech zápasech čtyři branky. Skvělé výkony ho vynesly až do elitní formace k Sidney Crosbymu, kde se výborně chytil.

„Žádná scéna pro něj není dost velká,“ chválí ho Sullivan. „S pukem je výborný ve všech pásmech na hřišti - jak vepředu, tak vzadu. Nikdy ho neuvidíte, že by zpanikařil.“

Rodák z Omahy v Nebrasce už překonal všechny americké rekordy a teď vyrovnal i ten celkový v bodování, jenž dosud drží zmiňovaný Ciccarelli. Něco podobného dokázal před sedmi lety jen Villo Leino, ten ovšem na 21 bodů dosáhl „jen“ sedmi góly a čtrnácti asistencemi. Guentzelova bilance je 13+8.

V příštím zápase na ledě Nashvillu, který je na programu v noci z neděle na pondělí, může zažít nejlepší den svého života. Kromě toho, že by s Pittsburghem slavil vítězství ve Stanley Cupu, může sám stanovit nový rekord v bodování a při troše štěstí i mezi střelci.

Nebo že by dokonce vstřelil vítězný gól? Možné je všechno.

„Ve druhé polovině sezony a v play-off se neskutečně vypracoval. Ten kus dřiny a cesty, který udělal, hovoří za všechno,“ říká trenér. A parťák Matt Cullen dodává: „Je to hokejista, který umí rozhodovat zápasy a je zábava ho sledovat. Nemá ostych, do všeho jde naplno. Ví, jak si najít volné místo, umí tvořit hru a se Sidem jim to klape. Vzájemně se doplňují.“