Lemieux: Crosby udělal z Pittsburghu značku, která přesahuje hokej

Jistě, to prohlášení padlo v euforii poté, co Penguins obhájili Stanley Cup. Nic to však nemění na jejich vážnosti a upřímnosti.

Lemieux tvrdí, že by Pittsburgh nebyl nikdy tak úspěšný, nebýt štěstí na draftu v roce 2005, kdy získal Crosbyho. „Je to lídr. Dokázal tenhle tým vést od chvíle, co jsme ho přivedli. Vyrostl ve skvělého hráče, jednoho z nejlepších v historii. To, že vyhrál tři Stanley Cupy, ho posouvá mezi legendy,“ tvrdí Lemieux.

„Změnil vnímání naší značky. Změnil způsob, jakým děláme byznys v Pittsburghu. Samozřejmě má skvělou podporu v hráčích jako Malkin, Letang nebo Fleury, ale Sid je tím hlavním. Byl to on, kdo změnil pohled okolního světa na Penguins. Udělal z klubu jednu z nejlepších značek nejenom v hokeji, ale celkově ve sportu.“

Crosby napodobuje svého šéfa, který Pittsburgh táhl začátkem devadesátých let minulého století, kdy s ním v letech 1991 a 1992 získal také dva Stanley Cupy za sebou. I proto Lemieux ví, jak moc těžké to je.

Ještě víc si toho váží nyní, v době platových stropů, kdy jsou všechny týmy maximálně vyrovnané. Na druhou stranu však otevřeně říká: „Bez tohoto opatření bychom nikdy neměli šanci. Nikdy bychom se nemohli měřit s New York Rangers a dalšími velkými hráči jako Chicago nebo Detroit. Jen díky platovému stropu můžeme být na stejné úrovni.“

Pittsburgh předvedl obdivuhodný počin, za posledních devět let získal už tři Stanley Cupy, přesto se Lemieux zdráhá používat slova jako dynastie. Byť za všemi úspěchy stojí stejná kostra týmu.

„Ne, tohle není dynastie. Abyste mohli být dynastií, tak byste museli vyhrát čtyři nebo pět poháru za sebou. Tak daleko ještě nejsme. I tak je neuvěřitelné, co jsme dokázali. Na uplynulé dva roky budeme všichni vzpomínat po zbytek života.“