Já a nejlepší? Na Crosbyho mi pořád něco schází, tvrdí McDavid

„Je to ocenění, ale já s ním nesouhlasím, takže pro mě moc neznamená. Pořád mám před sebou hodně práce,“ reagoval dvacetiletý talent. Neprozradil, na jakou pozici se sám cítí, ale trvá na tom, že číslem 1 je pořád Crosby.

„Měl by zůstat na špici,“ říká McDavid, byť sám v uplynulé sezoně nasbíral rovných 100 bodů za 30 gólů a 70 asistencí, čímž se stal nejproduktivnějším hokejistou v celé NHL. Crosby jich nastřádal o jedenáct méně a byl spolu s Patrikem Kanem druhý.

McDavid zůstává skromný, ač slyší chválu ze všech stran a ač v Edmontonu podepsal nový osmiletý kontrakt na 100 milionů dolarů, který z něj díky průměrnému ročnímu příjmu 12,5 milionu udělá nejlépe placeného hráče v lize.

„Všichni vědí, kdo je nejlepší, a já to nejsem,“ trvá si na svém.

Proč?

Svůj největší nedostatek vidí ve schopnosti střílet góly. „Sidney umí dávat různé druhy branek. Prosadí se v tísni, trefí se sám před gólmanem, umí dát golfák... A to je něco, s čím tak trochu bojuju. Chci se naučit dávat víc gólů a on to umí líp kdokoli jiný,“ řekl McDavid.

Je pravda, že Crosby v uplynulé sezoně dokázal svou hokejovou všestrannost. Vždy býval spíš nahrávačem, který šance pro spoluhráče připravuje, jenže si loni v létě řekl, že mu v osobní sbírce úspěchu chybí ještě trofej pro nejlepšího kanonýra NHL.

Výsledkem bylo 44 tref a zkompletovaná sbírka všech významných hokejových grálů.

Odhad časopisu The Hockey News potvrdí až nadcházející sezona. V té uplynulé Crosby dotáhl Pittsburgh ke druhému Stanley Cupu za sebou a třetímu celkově ve své éře. McDavid pro změnu dotáhl Edmonton do play-off poprvé od roku 2008 a v nejbližších sezonách se od něj čeká, že Crosbyho napodobí.