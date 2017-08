Ovečkin zopakoval: Pořád chci na olympiádu. NHL mezitím přitvrdila

Ovečkin je jediným hráčem NHL, jenž vytrvale a otevřeně lpí na své účasti na olympiádě. Na jeho přesvědčení nic nezměnil čas ani okolnosti. Nejnověji pro ruský deník Sport-Express prohlásil, že stále doufá, že bude moct v Koreji obléknout reprezentační dres.

„Budeme doufat, že se budu moct turnaje zúčastnit. Šance pořád existuje,“ řekl doslova s tím, že zatím nekontaktoval hokejisty z ostatních týmů NHL, aby ho v jeho stanovisku podpořili.

Otázkou zůstává, nakolik jsou jeho silné mediální výkřiky realistické.

Když ligový komisionář Gary Bettman dostal během finále Stanley Cupu otázku ohledně účasti hráčů na olympiádě, řekl: „Neočekáváme, že by do Koreje někdo z NHL jel.“

Když se ho zámořští novináři zeptali na Ovečkina, jenž dříve prohlásil, že na olympiádu pojede bez ohledu na stanovisko ligy, Bettman odpověděl diplomaticky: „Tuhle bitvu bych teď nerad vytahoval.“

NHL mezitím už oznámila los nového ročníku včetně Utkání hvězd, čímž bylo definitivně potvrzeno, že se s pauzou na olympiádu nepočítá. Ovečkin však tvrdí: „Můj názor se nemění. A taky ho ani nezměním. Rusko je moje země. Každý chce hrát na olympiádě. Nevím. Někdo mi řekne, abych nejezdil, ale mě to nezajímá. Prostě pojedu.“

Hodně důležité bude, jak se k celé situaci postaví Ted Leonsis, majitel Washingtonu, za nějž Ovečkin hraje. Ten se své hvězdy loni na podzim zastával a uvedl, že Ovečkinovi nebude stát v cestě, ač by mu chyběl v sestavě minimálně při devíti zápasech základní části NHL.

„Olympiáda pro něj znamená hrozně moc, takže vždycky udělám, co je v jeho nejlepším zájmu. Řekl jsem to před deseti lety a řeknu to i nyní: Jestli mi Alex řekne, že je to pro něj opravdu důležité, tak ho podpořím. Co se může nejhoršího stát? Dostaneme pokutu nebo něco takového. Doufám ale, že se to nestane,“ řekl dříve Leonsis.

NHL nebude tolerovat výjimky

Těžko si však představit, že by NHL podobnou rebelii tolerovala a Washington by kromě finanční sankce mohla postihnout i sportovní - například v podobě odebrání bodů a podobně.

Ovečkina láká účast na olympiádě především kvůli vidině zlaté medaile. Rusko bude totiž díky absenci hráčů z NHL hlavním favoritem turnaje, a to bez ohledu na to, jestli Ovečkin přijede, nebo ne.

O neústupnosti vedení NHL svědčí i nejnovější přitvrzení pravidel, které praví, že se olympiády nesmí zúčastnit ani borci z nižších zámořských soutěží, kteří mají dvoucestné kontrakty. Přitom ještě před pár týdny se zdálo, že podobná regulace nevznikne.

Trenéři národních mužstev tak budou moci z farmářské AHL či ECHL nominovat pouze hráče, kteří se zatím smlouvy ve slavné soutěži nedočkali. Možnost hrát pod pěti kruhy naopak mají ti, kteří sice mají kontrakt v NHL, ale sezonu stráví jako zapůjčení hráči do evropských klubů. Jedním z takových je trojka letošního draftu Miro Heiskanen, jenž příští ročník odehraje po dohodě ve svém dosavadním působišti v IFK Helsinky.