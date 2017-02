Pavelec se vrací po zranění a říká: Bude to až do konce boj o play-off

Pavelec se zranil 7. února v domácím utkání proti Minnesotě v dolní části těla, ale teď už s týmem naplno trénuje. Dokonce se spoluhráči vyrazil na trip venkovních zápasů a říká: „Bruslím, takže bych měl být brzy zpátky.“

Za jak dlouho přesně to bude, to je zatím otázka. V nejbližších utkání na ledě Toronta to ještě s největší pravděpodobností nebude a pak čeká jeho Winnipeg povinná šestidenní pauza. „Takže se můj návrat tím pádem ještě trošku protáhne. Ale hned po přestávce bych měl být připravený,“ hlasí Pavelec.

Ten si tak trochu dělá starosti, v jaké formě se jeho tým po volnu vrátí, jelikož „týmy, které se po něj vracejí, zatím nepředvádí moc dobré výkony,“ poznamená český gólman.

Ten je na druhou stranu za odpočinek rád. Tedy alespoň pro spoluhráče. „Rozpis je totiž nasoukaný a moc volných dnů v něm není. Proto si myslím, že každé volno pomůže. Jen doufejme, že u nás bude ten návrat dobrý.“

Winnipeg potřebuje vítězit. V tabulce Západní konference je momentálně devátý s jednobodovou ztrátou na Calgary, to má však odehráno o tři zápasy méně. A desáté Los Angeles, které ztrácí bod, dokonce čtyři. Bitva o postup do play-off bude mimořádně těžká.

„My o play-off hrajeme už delší dobu a budeme tak hrát až do konce základní části,“ ví Pavelec. „Není na výběr, týmů, které mohou postoupit, je strašně moc a my potřebujeme bodovat. Hlavně v doma musíme vyhrávat. Každý zápas je těžký, ale teď přijdou rozhodující chvíle a tam se uvidí, kdo na to má, a kdo ne.“