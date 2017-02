Pavelec chytil šanci a drží místo v NHL. Winnipeg se s ním zvedá

Ve všech zápasech, ve kterých nastoupil, inkasoval nejméně tři góly, celkový průměr má 3,25. V úspěšnosti zákroků nepřekročil 90 procent. Přesto může být Pavelec spokojený.

Nepředvádí totiž špatné výkony a od trenéra slyší jen chválu. „Chytá solidně od chvíle, kdy se vrátil z farmy. Dává nám sebevědomí,“ řekl Paul Maurice.

Winnipeg po Pavelcově návratu skutečně pookřál a po špatném období začíná pomalu nabírat dech. V tabulce Západní konference je sice pořád až třetí od konce, na druhou stranu ztrácí jen tři body na osmou pozici zaručující postup do play-off.

Pavelec nastoupil v pěti z posledních šesti zápasů a třikrát svému týmu pomohl k vítězství. „Cítím se hodně dobře,“ pravil po posledním duelu v St. Louis, kde Jets zvítězili 5:3.

Na dobrou náladu to přitom v začátcích utkání zatím ani jednou nevypadalo - český gólman totiž pokaždé inkasoval hodně brzy. V St. Louis z první střely na bránu, navíc po smolném odrazu od brusle spoluhráče Joshe Morrisseyho.

Z první střely kapituloval i ve svém prvním utkání, posléze ze třetí, ze čtvrté a ze druhé rány. Pokaždé se však dokázal sebrat a předvést solidní výkon.

„Ukazuje se, že vůbec nezáleží, kdy inkasujete,“ usmívá se 29letý brankář. „Je to jenom o tom, jak rychle se oklepete a jak se dokážete ve zbytku zápasu soustředit. Není to tak, že bych byl v klidu, když hned na začátku inkasuju - to člověku samozřejmě nepřidá. Ale zároveň vím, že je před námi ještě hodně času.“

Pavelcovi totiž pomáhá vědomí, že je Winnipeg hodně ofenzivním týmem. Však také nastřílel 155 gólů, což je po Minnesotě druhý nejlepší počin v Západní konferenci NHL. Jen v posledních šesti utkáních jich zvládl nasázet 26, proto dokáže sbírat body.

„I tak vím, že je každý zákrok důležitý. Celkově ale hrajeme dobře. V St. Louis jsme si vyhrát určitě zasloužili.“

Kouč Maurice říká: „Ondřej to má těžké, protože kolikrát dostane hloupé góly. Má smůlu, ale líbí se mi, jak bojuje. Dobře vykrývá prostor a že inkasuje po odrazu od brusle, s tím nemůže nic udělat. Důležité je, že ho to nepoloží. Naopak pak předvádí výborné zákroky.“

Ukázal to třeba v posledním duelu, kdy po zmiňovaném odrazu zlikvidoval samostatný únik Fina Joriho Lehtereho a pár vteřin před koncem první třetiny také parádní ránu Vladimira Tarasenka.

Vypadá to, že Pavelec svou šanci chytil pevně do svých rukou. Na farmu se jen tak nevrátí.

Podívejte se na Pavelcův zákrok lapačkou proti ráně Tarasenka