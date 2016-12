Krize české brankářské jedničky v NHL. Kritici: Je zralý na farmu

V minulé sezoně Mrázek bojoval v Detroitu o své místo a především o novou smlouvu. Dařilo se mu na ledě a uspěl i při vyjednáváních s klubem, který na poslední chvíli couvl a hodinu před arbitráží s ním podepsal dvouletý kontrakt na 8 milionů dolarů.

Zdálo se, že má vyhráno. Že v něm slavní Red Wings vidí budoucnost. Jenže čas ukázal, že realita a předpoklady mohou být dva naprosto odlišné světy.

81,8. 80. 84. 82,4.

Tato čísla udávají Mrázkovu procentuální úspěšnost zákroků z posledních čtyř zápasů. Pravda, jeho Detroit se letos trápí a v tabulce Východní konference klesl po poslední domácí prohře s Buffalem (3:4) až na předposlední místo, spoluhráči mu nepomáhají a on sám mnohdy předvede pár povedených zákroků.

Čísla Petr Mrázek 21 odchytaných zápasů

3,11 inkasovaného gólu na zápas

89,6 procentní úspěšnost zákroků Jimmy Howard 17 odchytaných zápasů

1,96 inkasovaného gólu na zápas

93,4 procentní úspěšnost zákroků

Jenže v celkovém součtu jeho výkony vzbuzují spíše rozpaky.

Mrázkovi se přitom naskytla ideální příležitost chytit svůj osud za pačesy. Konkurent Howard se už podruhé během měsíce zranil, tentokrát ho problémy s kolenem vyřadily ze hry na čtyři až šest týdnů.

Šance přišla navíc ve chvíli, kdy už dávno nebyl jedničkou jako na začátku sezony. Ostravský rodák a papírově také nejlepší český gólman v NHL, který měl největší důvěru v reprezentaci během Světového poháru, se však trápí.

„Je jen otázka času, kdy se dostane do pohody a bude zase top gólman. Někdy to tak bývá, že pár zápasů nevyjde, ale on se z toho dostane,“ předvídal v listopadu reprezentační trenér brankářů Petr Jaroš.

Tehdy jeho slova zapůsobila a Mrázek o pár dní později předvedl famózní zákrok lapačkou proti jistému gólu v zápase s Montrealem. Byl to ovšem jen záblesk. Jako by se vytratilo i to sebevědomí, které na něm experti oceňují.

Ještě není zdaleka prohráno, na druhou stranu je potřeba, aby Mrázek zabral. Konkurent Howard má totiž ještě lepší kontrakt - bere 5 milionů dolarů ročně. Není obvyklé, aby si tým držel dva drahé gólmany, a tak se může stát, že jeden z nich bude vyměněný.

A není potřeba dlouho spekulovat, na koho by vedení klubu momentálně ukázalo.