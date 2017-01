Problém s přístupem, rozladění. Deprese české jedničky v NHL trvá

Loni touhle dobou prožíval Mrázek euforii: konečně se trvaleji udržel v brance Detroitu a udivoval výtečnými čísly. Úspěšnost zákroků měl v lednu 2016 na vynikajících 95,5 procentech a průměrně inkasoval jen 1,32 gólu na zápas.

Především díky tomu si vysloužil po sezoně nový dvouletý kontrakt na 8 milionů dolarů. Splnil si sen. Jenže po roce, kdy už měl být v pohodě, prožívá paradoxně peklo.

Byť začínal jako jednička, tak ho kvůli nevyrovnaným výkonům z branky vystrnadil Howard. A když se zranil, tak ho jeho oblíbený trenér Jeff Blashill, se kterým se dobře zná z farmy v Grand Rapids, po pár neúspěších posadil znovu.

Místo Mrázka chytá neznámý náhradník Jared Coreau, který do této sezony v NHL nikdy nenastoupil.

„Každý občas prožívá horší časy. V takové chvíli jsou dvě věci, které vám pomohou - pracovní morálka na ledě i mimo něj a přístup,“ řekl Ken Holland, generální manažer Detroitu, a pro jistotu dodal: „Ven z krize se dostanete jen díky dobrému přístupu, když pracujete každý den, když se zaměříte na dovednosti a když se snažíte ze sebe vymáčknout maximum. Nic jiného vám nepomůže.“

Stává se z Mrázka problémový hráč? ptá se zámořský web

Podle zámořského webu Mlive.com je právě přístup Mrázkovou slabinou. „Když povolali z farmy Coreaua a on poprvé nastoupil, byl Mrázek naštvaný. Jako náhradní gólman nezůstal na ledě po tréninku déle, aby na něj mohli střílet zranění spoluhráči. Dokonce se odmítl vrátit, když ho o to jeden z nich požádal. Stává se z něj problémový hráč?“

Manažer Holland volí diplomatická slova: „Tohle je asi poprvé, co si Mrázek něčím podobným ve své kariéře prochází. NHL je pro něj výzva. Víme, že je to dobrý gólman, o tom jsme se přesvědčili. Umí chytat na vysoké úrovni. Víme, že na to má. Snažíme se být trpěliví, jak jen to jde, aby se vrátil zase do pohody.“



Jenže Detroit si nemůže dovolit čekat. Letos se mu mimořádně nedaří a prožívá extrémně neúspěšnou sezonu. Momentálně jsou ve Východní konferenci NHL jen dva horší týmy a reálně hrozí, že se slavný klub po dlouhých 26 letech nedostane do play-off.

I proto je potřeba, aby měl v brance gólmana, který tým podrží. „Dát šanci Jaredu Coreauovi byl správný krok,“ řekl trenér Blashill po posledním zápase roku 2016 v Ottawě, kde Red Wings zvítězili 3:2 po nájezdech. I proto dostal přednost i na Nový rok v zápase pod širým nebem proti Torontu.

Mrázkovi nezbývá než čekat na šanci. Všichni doufají, že se ho povede restartovat a že bude předvádět výkony jako v minulé sezoně, kdy bojoval o svou první velkou smlouvu v NHL.

Ostravský gólman naposledy mluvil se zámořskými novináři minulý pátek, kdy na dotazy ohledně svých výkonů odvětil: „Chytám pořád stejně, jak jsem zvyklý. Nic bych neměnil. Když nastoupím, tak se cítím líp než loni.“