Crosby? Malkin? Ne, Pittsburgh má hrdinu, kterého odepisovali

Chris Kunitz z Pittsburghu se raduje z rozhodujícího gólu v sérii s Ottawou.

Když se v roce 2014 dostal do nominace Kanady na olympiádu v Soči, bylo to pro mnohé obrovské překvapení. Chris Kunitz, jeden z mnoha, se do hvězdného výběru dostal díky sehranosti se Sidney Crosbym.