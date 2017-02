Bájná meta 700. Může současná NHL nabídnout elitní střelce?

Za sto let hrálo v NHL víc než 7 500 hráčů a přesně 5 320 z nich dalo aspoň jeden gól. Jen sedm však dosáhlo na metu 700. Exkluzivní klub vede Wayne Gretzky s 894 zásahy, následují Gordie Howe (801), Jaromír Jágr (759), Brett Hull (741), Marcel Dione (731), Phil Esposito (717) a Mike Gartner (708).

KANADSKÉ LEGENDY. Gordie Howe, Wayne Gretzky a Mario Lemieux (zleva) při společném focení.

Těsně před branami skončili Mark Messier (694), Steve Yzerman (692) a Mario Lemieux (690).

Co jméno, to legenda. Může v budoucnu ještě někdo do vybrané společnosti přibýt?

Z aktivních hráčů je k tomu nejblíž Alexandr Ovečkin, jenž má momentálně na kontě 551 gólů. Ještě blíž je s 618 trefami Jarome Iginla, jeho kariéra je ovšem u konce. Dál? Pusto prázdno. A je zřejmé, že takhle to dlouho zůstane.

„Dnešní hokej je víc defenzivní a je těžké dávat góly,“ ví Gretzky, který dokázal v sezoně 1981/82 nasázet neskutečných 92 gólů a hranici padesáti překonal v kariéře devětkrát! „Gólmani jsou navíc víc pohybliví. Liga se začala měnit, když do ní přišli Patrick Roy, Grant Fuhr a Martin Brodeaur.“

Každým rokem ubývá gólů

Podle Gartnera se v dnešní NHL klade mnohem větší důraz na každou maličkost. „Brankáři jsou skvělí a komplexní sportovci, navíc jsou dobře chránění. Dnes je těžké dát gól. Každých 10 až 15 let se tahle šance snižuje,“ tvrdí.



Čistě podle statistik má pravdu. Ještě v sezoně 2005/06 dal tým v NHL v průměru 6,05 gólů za zápas a bylo pět hráčů, kteří za sezonu vstřelili aspoň 50 gólů. Loni byl týmový průměr 5,34 gólu a jediným hráčem, který dosáhl na 50 gólů byl Ovečkin.

Alexandr Ovečkin a Patrick Kane jsou jedni z mála, kteří dokážou dávat hodně gólů i v dnešní NHL

„Dát dnes 50 gólů je neskutečný počin,“ říká Patrick Kane, jeden z borců, kteří to i v současné NHL ještě dokážou. „Když jich dáte 30, nebo 40, jste považovaný za vynikajícího kanonýra. Je jiná doba, hokej se vyvinul a všichni hráči jsou mnohem lepší a vyrovnanější.“



Mezi ně pochopitelně patří i gólmani, na což upozorňuje Messier. „Změnilo se koučování, hráči se vyrovnali a největší posun zaznamenali právě brankáři.“ Další slavný střelec Hull doplňuje, že podstatnou překážkou je obětavost, s jakou hráči blokují střely. „Což je škoda, protože tím hokej ztrácí na kráse. Já chci vidět góly nebo skvělé zákroky brankáře, ne nudu, při níž nemají kreativní hráči dost čas a prostor.“

Více bojovnosti, méně hokejové krásy

Zdá se, že jeho přání však zůstane nevyslyšeno. Současný trend nesměřuje k větší herní otevřenosti, nevypadá to, že by se mohl objevit další Ovečkin, byť velkých talentů je stále dost.



„Hráče jako Ovečkin nic nezastaví. Člověk neví, jak se bude hokej vyvíjet. Přesto věřím, že se borci jako Auston Matthews nebo Connor McDavid prosadí a tuhle metu překonají,“ věří Hull. Ovšem Gartner dodává: „Budou ale muset hrát hodně dlouho, a to je problém.“

Ještě pesimističtější je Jeremy Roenick, který vstřelil 513 gólů. Tvrdí, že kromě Ovečkina nemá nikdo nárok. „Ovečkin to dokáže, ale bude na dlouho poslední. Když se podíváte na dnešní styl, na brankáře... Je těžké dát 50 gólů za sezonu, pravidelně to zvládne jen on. Nikoho jiného nevidím.“

Až čas ukáže, kdo má pravdu. Teprve až hokej dosáhne v propracovanosti na vrchol - a ta doba je blízko - pak může přijít změna. Dokud však bude NHL vydělávat, těžko bude ustupovat ze svého trendu. Ve finále tak záleží jen fanoušcích.