Mám před sebou důležitou sezonu, ví Hertl. V čem se musí zlepšit?

Co tedy budete muset zlepšit, aby vám klub nabídl zajímavou smlouvu?

Chtěl bych být produktivnější. Bylo by to příjemné, abych mohl víc pomoct týmu.

Cítíte, že se od vás čekají hlavně body?

Nechci na to myslet, ale každý samozřejmě ví, že když nemáte body, tak chybíte na ledě v rozhodujících momentech. A klidně můžete hrát výborně. Šanci dostane ten, který dává góly. Chci si ale v první řadě užívat, že mám před sebou poslední rok stávající smlouvy a nestresovat se. Nemůžu se trápit, když mi nevyjde prvních deset zápasů. Pořád musím hrát svůj hokej a pořád musím chtít být lepší než v předchozím zápase. Hlavní ale je, abych byl zdravý.

Máte obavu, zda vydrží kolena, která vás opakovaně trápila?

Doufám, že jsou definitivně vyléčena a že je to za mnou. Chce se mi říct: Třikrát a dost. Snažím se na to nemyslet, jinak by to nešlo.

Zaměřujete přípravu na to, že vás čeká klíčová sezona?

Po delší době mám dlouhé léto, takže toho chci využít. Začal jsem trénovat dřív. Vím, že záleží jenom na mně, takže se připravuju nejlíp, jak jsem se dosud připravoval. Dávám tomu všechno. Proto doufám, že se mi to vrátí. Musí se mi hlavně vyhnout zranění, pak si budu moct užívat jen hokej.

V San Jose z vás chtějí udělat ortodoxního centra. Vyhovuje vám ta pozice?

Začnu tam a uvidíme, co bude dál. V klubu po mně chtějí, abych hrál trošku jako Joe Thornton. Díky tomu budu asi ještě víc na ledě, budu hrát víc oslabení i přesilovky, chodit na buly. Trošku se to učím a určitě si od Joea nechám poradit, protože je to jeden z nejlepších centrů v NHL.

V San Jose jste dosud dostával dost prostoru. Pomáhá vám ta důvěra?

Nemůžu si stěžovat, už loni, kdy jsem se vrátil po zranění, jsem měl jeden z největších časů na ledě. Od minulého roku jsem začal hrát oslabení, začalo se mi dařit na buly, která jsou důležitá jak v oslabení, tak v přesilovkách. Hrál jsem opravdu hodně, když jste na oslabení a přesilovkách, tak vám čas na ledě začne hodně přibývat. A jelikož budu na centru, tak musím být fyzicky připravený, protože je to fyzicky nejnáročnější pozice.

Jste na to připravený?

Postupem času si zvyknu, fyzicky na to musím jinak, protože budu muset být v obraně i v útoku. Není to jako na křídle, kde si trošku odpočinete.

Je poznat, že je zrychlující se NHL čím dál tím víc fyzicky těžší?

Je to fyzicky těžké. Zvlášť v play-off, kde jsem dostal na starosti McDavida. Ten kluk je neskutečný a tak rychlý, že jsem kolikrát musel jenom bruslit, abych mu stačil. Hra se zrychluje, ale já se na tom snažím pracovat. Důležité jsou první tři kroky, abyste nabral tempo. Myslím, že to není špatný, ale pořád je co zlepšovat.

Do San Jose míří obránce Radim Šimek. Už mu radíte, na co si dát pozor?

Jo, už jsme byli na večeři, jsme v kontaktu a domluvili se, že do Ameriky poletíme spolu a prvních pět dní bude spát u mě. Když jsem v NHL začínal já, tak mi pomáhal Martin Havlát a staral se o mě. Když jsem byl zraněný, tak jsem u něj bydlel čtyři týdny. Tak chci zase pomoct Radimovi a se vším mu poradit. Vím, jak je hrozně těžké vyřizovat maličkosti, když vám vázne angličtina.