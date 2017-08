14 miliard za jméno. Toronto je zase magnetem na peníze, láme rekordy

Hokej

Další 4 fotografie v galerii Auston Matthews v objetí týmového parťáka z Toronta Williama Nylandera. | foto: AP

dnes 8:59

Takové výkony mladší generace fanoušků torontských Maple Leafs nepamatují, po patnácti letech má slavný klub čtyřicetigólového kanonýra, navrch se hokejistům s žilnatým listem na prsou povedlo nakupit nejvíc bodů od roku 2004. A to ještě lepší výsledky slibují nadějné zítřky. Není divu, že zájem sponzorů o tradiční celek roste. A to do astronomických výšin.