Bude jako Jágr, píše se o Chárovi v zámoří. Slovenský obr tomu snu věří

Slovenský obr má za sebou už dvacet sezon v NHL a rozhodně neplánuje, že by končil. Byť je podle obecných předpokladů za zenitem a byť mu po sezoně končí v Bostonu sedmiletý kontrakt na 45,5 milionů dolarů.

„Hokej miluju, mám rád i všechno kolem něj. Baví mě trénovat i to, že se člověk musí tomuhle zaměstnání hodně obětovat. Pořád můžu být dobrý a užívám si to. Chci se zlepšovat a hrát tak dlouho, jak to jen půjde,“ svěřil se Chára.

Má na to? Proč by ne, když byl v uplynulé sezoně nejvytěžovanějším hráčem Bostonu, v základní části za něj odehrál každé utkání v průměru 23 a půl minuty. V šesti zápasech play-off tohle číslo - a tím pádem i svou důležitost pro tým - ještě povýšil na průměrných 28 minut a 46 vteřin.

Ryan Kennedy, redaktor známého časopisu The Hockey News, o něm na sociální síti Twitter napsal: „Chára by mohl být novým Jágrem. Je v neuvěřitelné kondici.“

Není důvod o těch slovech pochybovat. Přitom do Bostonu neustále proudí dav mladých a talentovaných hráčů. Jedním z nich je například český obránce Jakub Zbořil, další v řadě jsou Charlie McAvoy, Ryan Lindgren nebo Brandon Carlo. Ti všichni čekají na svou šanci.

Jágr v NHL hrál do svých 45 let a je stále možné, že se ještě domluví na poslední smlouvě v kariéře. Chára bude hrát minimálně do 41 let, dá se však předpokládat, že to nebude konečná.

„Vždycky jsem cítil, že můžu hrát dlouho, když budu v kondici, zdravý a vyhnou se mi zranění. Věřím tomu, že stále můžu podávat konzistentní výkony. Určitě chci pokračovat, netajím se tím, i když zatím nemůžu potvrdit, jestli o mě bude zájem. Někteří lidé mi totiž věří, ale jiní ne,“ pravil slovenský bek, který dal v minulé sezoně 10 gólů, ke kterým přidal 19 asistencí.

A mladí? Pro ně může plnit podobnou funkci jako Jágr - stává se z něj mentor. Lepšího by si ostatně Zbořil a spol. ani nemohli přát, vždyť Chára odehrál v NHL 1350 zápasů.

„Myslím, že to funguje oboustranně. Lidé často vidí jednu stranu mince, ale upřímně: já si užívám, že s těmi mladými můžu být,“ říká muž, který hrál v NHL už ve chvíli, kdy se jeho nástupci teprve narodili. „Těším se na každý den, kdy s nimi vlezu na led. Učím je, ale zároveň jsme trochu kamarádi. Musíte mít respekt jeden ke druhému a nezáleží na tom, kolik kdo odehrál zápasů v NHL.“