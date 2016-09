Plzeň? Vzpomínky mám perfektní, smál se Štefanka z Nitry

Přispěl k ní vyrovnávacím gólem, ve druhé třetině ranou bez přípravy překonal gólmana Machovského. „Bylo to perfektní, i když první třetinu nás domácí přejeli jak zamrznutý rybník. Měli jsme problémy s tempem. Věděli jsme, že se musíme zlepšit, začít pořádně bruslit. Když jsme tempo srovnali, už byla hra vyrovnaná a my jsme to zvládli lépe,“ mínil Štefanka.

V české extralize se potuloval dlouhých 11 let. Hrál za Karlovy Vary, Třinec, Vítkovice, Kladno, Znojmo, Slavii i Mladou Boleslav. V Plzni působil v sezoně 2002/03, v 50 zápasech si připsal deset branek a patnáct asistencí.

„Na Plzeň mám perfektní vzpomínky. Už večer před zápasem jsem se prošel po městě. Jsem strašně rád, že jsem se sem mohl na chvíli zase vrátit,“ liboval si forvard, který až na sklonku kariéry zažil euforii z titulu. Nejprve slavil s francouzským Rouenem, v minulé sezoně s Nitrou.

Slovenský klub teď vzal prestižně i účast v Lize mistrů. Smolnou porážku 1:2 ve Stavangeru rychle hodil za hlavu a dvakrát se vytáhl proti Plzni. Doma Škodu udolal 2:1, v sobotu urval body i v odvetě, když smazal dvoubrankovou ztrátu. „Ve druhé třetině přišla série vyloučení, hra se rozhárala a oni dali dva slepené góly. Tam byl zlom. Jinak si myslím, že po většinu utkání jsme byli lepší, bohužel nám tam nic nespadlo,“ litoval Štefankův krajan Branislav Kubka, který už v Plzni načíná třetí sezonu.

Kubka vysekl poklonu i nitranským fanouškům. Do Plzně jich dorazilo přes šest stovek a v HM Areně vytvořili pořádný rámus. „Věděli jsme, že jejich fanoušci s nimi jezdí i na venkovní zápasy v hojném počtu. Ale že jich bude tolik, to jsem nečekal. Bylo to docela překvapení,“ uznal 28letý obránce. „Fanoušky máme perfektní. Mě zase překvapilo, že těch Plzeňských bylo málo. Já tady byl zvyklý na plný dům, sedmitisícové návštěvy,“ reagoval Štefanka.

Už dnes může s Nitrou získat jistotu postupu, pokud doma zvládne odvetu se Stavangerem. Hned ve čtvrtek se norský šampion představí v Plzni a může jít o přímý souboj o druhé postupové místo.

„Na výhru v Plzni musíme zapomenout a připravit se co nejlépe,“ burcoval Štefanka. „To i my. A dotáhnout to k postupu,“ doplnil ho Kubka.

Budou se radovat oba?