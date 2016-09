Hokejisté z Kanadského poháru 1976 se dočkali ocenění

„Mám obrovskou radost, že jsme se mohli sejít krátce před začátkem dalšího Světového poháru. Je úžasné, že se vás sešlo takové množství, i to, že jsme se sešli v prostorách důstojné Síně slávy, ve které jste se o většinu artefaktů zasloužili vy. O to je to cennější,“ řekl hráčům prezident Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král.

Převzetí pamětních dresů i následný aplaus diváků v O2 areně si užili brankáři Jiří Holeček, Pavol Svitana, obránci František Pospíšil, Jiří Bubla, František Kaberle, Milan Chalupa, Vladimír Šándrik a útočníci Milan Nový, Vladimír Martinec, Jiří Novák, Bohuslav Šťastný, Bohuslav Ebermann, Josef Augusta, Jaroslav Pouzar, František Černík, Karel Holý a Pavel Richter. Z realizačního týmu poté trenér Ján Starší, lékař Otto Trefný a masér Pavel Křížek.

„Bohužel někteří tady s nimi už nejsou, i když bychom je tady rádi viděli,“ poukázal Král na zesnulé Vladimíra Dzurillu, Miroslava Dvořáka, Ivana Hlinku, Milana Kajkla, Oldřicha Machače, Eduarda Nováka a trenéra Karla Guta. Z akce se omluvili Jiří Crha, Jiří Holík a bratři Marián a Peter Šťastní. „Kdybychom byli všichni, bylo by to veselejší,“ řekl Král.

Bývalí hráči, kteří jsou téměř všichni členy Síně slávy českého hokeje, s radostí zhlédli i záběry z dnes již legendárních finálových zápasů proti Kanadě. „Jen se koukejte, jak tehdy chytali brankáři. A s jakou lapačkou,“ hlásil Augusta, který svůj dres hned věnoval Nadačnímu fondu Ivana Hlinky.

„Bohouši, vejš,“ ozvalo se vzápětí, když Ebermann neproměnil slibnou šanci. „Je to sice 40 let starý hokej, ale pořád neskutečný. Byly to úžasné výkony a myslím si, že byste potrápili i spoustu současných mančaftů,“ podotkl Král.

Na premiérový Kanadský pohár dodnes rádi vzpomínají i sami hráči, kteří se i nyní občas potkávají. „Porazit takové skvělé mužstvo a ještě v Montrealu, to se podaří jednou za život,“ podotkl Nový, který v základní části turnaje jediným gólem rozhodl o výhře tehdejšího Československa nad Kanadou a následně byl i zvolen do All star týmu.

„Byl to asi nejlepší turnaj, na kterém jsem kdy hrál. Skvělá atmosféra a proti nám nastoupily hvězdy NHL, jedna vedle druhé,“ dodal nejlepší střelec české historie.