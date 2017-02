Vondrkova show: jubilejní i vítězný gól. A šestka? Uvidíme, říká

„Vůbec jsem netušil, že jde o takový mezník. Já se o něm dozvěděl, až když to svítilo na kostce,“ překvapilo Vondrku. „Jestli budu zanesený někde v análech, tak ať. Já jsem hrozně rád, že jsme prvním gólem získali jeden bod a druhým gólem druhý. To má pro mě větší cenu.“

Historicky první trefa Chomutova mezi elitou nesla podpis nepřekonatelného kanonýra Miroslava Klůce z roku 1951. Pětistý gól dal exreprezentant Otto Cimrmann pět let nato, tisící zásah slavil Josef Mojžíš st. v roce 1962. A branku č. 1500 vstřelil vítěz Stanleyova poháru Michael Frolík v sezoně 2012/2013.

„Asi si na mě smlsnou v kase. Doufám, že to ukecám na co nejnižší částku,“ zubil se Vondrka. V extralize letos nasázel už 23 gólů, má i stejný počet asistencí a v produktivitě soutěže je druhý za sparťanem Vránou: „Je to nejvíc gólů, co jsem kdy dal. Nároďák mi teď hrozně zvedl chuť, po návratu se cítím dobře. Tuhle sezonu si užívám, hokej mě baví.“

Nejdřív se trefil z přesilovkové dorážky, pak proměnil nájezd Forsbergovou kličkou, zakončoval jednoruč. „Finta? Viděl jsem, jak brankář Hrubec reaguje na moje pohyby, na náznaky, tak jsem to zkusil.“ A stal se hrdinou jako už tolikrát. „Někdy nás i ztrojovali, se třemi hráči na zádech to je těžké. Když mám rychlost, snažím se střílet přes obránce, to je pro brankáře nepříjemné.“

Na šestku a tedy přímé čtvrtfinále ztrácí sedmí Piráti bod, jsou za Kometou Brno. „Šestka není daleko, ale když se o ní začneme bavit, paradoxně hrajeme kulový. Uvidíme.“

V neděli v 17.20 nastoupí Piráti v televizní partii v Olomouci.