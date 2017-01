Dáme se do kupy, věří olomoucký obránce Jaroměřský

Sám se může přetrhnout, aby pomohl Olomouci proklouznout do předkola play-off. Obránce Jan Jaroměřský patří v extralize mezi nejúspěšnější hokejisty v blokování střel, k tomu má sedm kladných bodů ve statistice plus minus a prosincový Radegast index, jenž sleduje obranné dovednosti, nevyhrál o jediný bodík za vítkovickým obětavcem Výtiskem. Radost mu však kalí rozpačité výkony kohoutů, kteří klesli na dvanácté místo a dnes (17.30) potřebují v přímé bitvě o desítku uspět v 11. Zlíně. Kohouti jdou do boje po dvou odložených kolech kvůli viróze v týmu.

Naposledy jste prohráli 1:3 s Chomutovem, když jste nastoupili bez 9 hráčů sestavy. V tomhle složení mu bylo asi těžké čelit, že?

Já bych to nesváděl na složení. Někteří hráči sestavy nám chyběli.

... dost hráčů.

Dost, to je pravda. Ale i v téhle sestavě přece není důvod jít do toho, že musíme prohrát. Úplně v klidu jsme mohli s Chomutovem hrát a také jsme s nimi hráli. Bohužel jsme je zase pustili dvěma hloupými chybami do vedení 2:0, to je pak těžké. My se nadřeme na každý gól a potom ještě dostaneme skákavou šmudlu v oslabení na 0:3. To je prostě furt ta samá písnička.

Ještě na předzápasovém tréninku jste byli téměř kompletní. Chřipka vzala tak náhlý průběh?

Některým klukům to žaludek prostě neustál. Těžko se hraje, když je člověk úplně zesláblý a nic v sobě neudrží. To se nedá nic dělat, takové věci se stávají. Nemůžeme z toho dělat strašnou vědu.

Ti, kteří hráli, byli fit, nebo museli nastoupit pod prášky?

Ti, co nebyli fit, odstoupili ještě před zápasem nebo v průběhu. Do nikoho nevidím, ale pevně doufám, že byli i někteří, co se hecli a kousli se. Jako furt nás zůstalo do tří pětek, takže nevidím důvod, proč bychom my nemohli Chomutov na tři pětky porazit. Sice nás porazili, ale že by předvedli oslnivý výkon a nějak extra nás mleli, to ne.

To jste nepředvedli ani vy. Chomutov lehce chodil přes střední pásmo, dělali jste chyby v rozehrávce.

Nebudu hodnotit, kdo jaké udělal chyby, hokej je zkrátka hra o chybách. První gól byl úplně zbytečný. A že nám při druhém projde Vondrka až před bránu, přestože jsme to měli na hokejce, to by se taky nemělo stát, když jede jediný jejich hráč do našich čtyř. Co na to říct...

Nepotěšily vás ani výsledky konkurentů v boji o desítku: Zlín i Plzeň začínají bodovat.

Tady není čas koukat kdo kde. Musíme koukat na nás. Výsledky ostatních nemění nic na tom, že my jsme zase doma body neudělali. Celkově je sbíráme velmi pomálu. Jak hrají ti kolem nás, je úplně fuk.

Od čeho se odrazit? Od tvrdé práce, každého souboje?

Tohle už jsem říkal desetkrát – nevidím jinou možnost. Nejlépe by to ještě chtělo dát vedoucí gól, nebo spíš dva. Využít nějakou dorážku, vždycky to skákalo kolem. Nedodloubáme to tam. Oni nám to tam plácnou bekhendem. Štěstí teď nemáme, ale na to se to nedá svádět.

Teď už potřebujete zabrat.

Doufám, že už viróza nikoho nepoloží. Věřím, že se spousta kluků pořádně vyleží. Dáme se nějak do kupy, budeme ještě ve větší síle a konečně už to proměníme v body. Potřebujeme zvítězit.