Za první gól mi táta vyčinil, vzpomíná olomoucký Galvas

Liberec vs. Olomouc pátek, 18 hodin Úřadující mistr Liberec má v čele šestibodový náskok, a tím na dosah obhajobu Prezidentského poháru pro vítěze základní části. Další krok k němu může udělat dnes proti Olomouci, ale hraje první zápas po pauze. Hanáci po čtyřech výhrách narazili v Třinci (2:3) a zůstávají stále pod čarou play-off. Venku je navíc čeká další silný soupeř. „Ale uspět se dá proti komukoliv, soutěž je hodně vyrovnaná. Dokázali jsme nedávno zabodovat na Spartě nebo na Kometě, je to možné i v Liberci, i když soupeř je velice kvalitní,“ uznal kouč Zdeněk Venera. Chybí mu řada zraněných opor: Konrád, Strapáč, J. Mikúš, Skladaný, Skrbek a Řípa. „Cítit to je, ale musíme hrát s tím, co máme. Nemůžeme se vymlouvat, že tamten je zraněný, tak nebudeme hrát. Takhle to nejde,“ nehledá alibi útočník Miroslav Holec, jenž se v Třinci blýskl gólem a asistencí. „Je škoda, že nám skončila série. První dvě třetiny jsme nehráli, co jsme chtěli. Začali jsme hrát za stavu 0:3. Sice výsledek vypadá, že to bylo vyrovnané, ale dvě třetiny to tak vůbec nevypadalo.“ A pojmenoval hlavní příčinu: „Nedůslednost.“