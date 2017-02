Sundher se poprvé představil olomouckému publiku. A hned trefil výhru

Co na tom, že většinu utkání nevynikal a spíše se na ledě hledal. Ale zaslouží si čas na přizpůsobení, a tak trenéři chyby prominou, zvlášť když v kritické chvíli týmu pomohl. „Odehrál dva zápasy, kde ukázal, že je výborný bruslař. Drží se na puku, nezbavuje se ho. Jsme s jeho výkonem spokojení,“ prohlásil olomoucký trenér Jan Tomajko.

Pro kohouty mají body zvláštní hodnotu, v utkání totiž rozhodně nebyli lepší. První třetinu sice vyhráli díky Škůrkově střele z přesilovky, ve druhé části ale jen hasili – a často neúspěšně – požár před Konrádem. „Plzeň nás předčila, naštěstí jsme dostali jen jeden gól. V závěrečné části už se hra vyrovnala a my jsme byli trochu šťastnější,“ uznal Tomajko.

Rozhodující trefu vymyslel mladičký Galvas, který od modré poslal puk cíleně Sundherovi na teč a ten ho nasměroval za gólmana Machovského. „Je to velké vítězství. V našem boji je každý bod skvělý. Byl to můj první zápas doma a fanoušci byli úžasní,“ rozplýval se 25letý Kanaďan.

Obstál i v nepovinné disciplíně – pobavit fanoušky při individuálních ovacích nejlepšímu hráči. „Nevěděl jsem, co na konci udělat, tak jsem jen skočil na led. Byl to krásný zápas,“ líčil nadšeně.

Plzeň v závěru inkasovala třetí gól od Romana Vlacha při snaze vyrovnat v power-play. „Hráčům není co vytknout, makali a dřeli do poslední chvíle. Odehráli jsme slušné utkání. Vytvářeli jsme si šance, měli jsme dobrý pohyb. Bohužel jsme je neproměnili. Ale to je kdyby,“ litoval asistent trenéra Plzně Ladislav Čihák. „Bohužel Olomouc to ubránila, gólman to pochytal. V závěru tam byla soupeřova povedená tečovaná střela. Těžce se mi to hodnotí, protože bych řekl něco, co bych neměl,“ nenacházel slova.

Pro Plzeň byla porážka o to trpčí, že v pátek zničila Zlín 7:1 a v Olomouci plánovala znovu bodovat. „Osobně si myslím, že o desítku bude boj do posledního kola. Olomouc byla proti Zlínu celkově tvrdší, víc to dohrávali, byl to daleko větší boj,“ vnímal Čihák.

Mora má z posledních devíti zápasů sedm výher a pomalu stahuje ztrátu na desáté místo. Nyní jí chybějí tři body. „Neřekl bych, že se toho tolik změnilo. Možná máme trochu toho štěstí – jako s Karlovými Vary, které byly s námi skoro celý zápas lepší. My ale nemůžeme být spokojeni, protože jsme spoustu zápasů doma nebodovali. To teď musíme do konce základní části zlepšit,“ klade si za cíl Tomajko.