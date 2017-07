Uvítám praváka, co umí dát góly, říká olomoucký trenér Venera

Dovolená a letní přestávka už olomouckým hokejistům skončila. „Těšil jste se konečně na led, trenére?“ přiletěla po úvodním tréninku otázka směrem ke kouči Zdeňku Venerovi.

Program přípravných zápasů Olomouce 1. 8.: Olomouc – Jihlava (17.00)

3. 8.: Olomouc – Třinec (17.00)

8. 8.: Zlín – Olomouc (18.00)

10. 8.: Olomouc – Trenčín (17.00)

15. 8.: Hr. Králové – Olomouc

22. 8.: Jihlava – Olomouc (18.00)

24. 8.: Pardubice – Olomouc (18.00)

29. 8: Trenčín – Olomouc

31. 8.: Olomouc Zlín (17.00)

„Těšil... Tak, uteklo to, no,“ pousmál se neurčitě. Jako by si slunce a teplo, byť jsou to v posledních dnech nedostatkové komodity, mohl klidně užívat ještě déle.

Ledaři však už namrazili plochu, a i když se ve vrcholícím létě potí i samotná plecharéna, začínají kohouti herní přípravu na novou extraligou sezonu. Svou čtvrtou v řadě. „Začátky jsou vždycky těžké. Ze začátku bude hodně bruslení a hodně techniky, hokejka s pukem, ať si na to zvykneme, než začneme dělat ty složitější věci,“ vysvětlil Venera.

Kolik máte hráčů k dispozici a kdy chcete tým poprvé zúžit?

Teď je nás pět pětek, plus ještě dva, kteří nemůžou úplně naplno – David Ostřížek a Jakub Galvas, ti začínají pozvolna. Zužovat tým budeme postupně po přípravných zápasech. Chceme jít do sezony ideálně se čtyřmi pětkami a některé hráče případně umístit na střídavý start, ale to je předčasné.

Koho z posil máte k dispozici?

Antonína Pechance a na zkoušku přijel Dávid Buc, což je tu staronový hráč. A pak Lukáš Galvas. Posil moc nemáme.

Předloni byl Buc nejproduktivnější v týmu. Byl byste rád, kdyby zůstal?

Uvidíme. Hraje na pravé straně a pravých křídel máme relativně dost. Zatím nemá smlouvu, tak uvidíme, jak to bude vypadat v porovnání s ostatními.

Máte od generálního manažera Fürsta signály, že by měla ještě nějaká posila přijít?

Nevím o tom, že by bylo něco aktuálního. Samozřejmě čekáme, co se ještě objeví. Máme tu dva praváky do útoku, a to je málo. Osobně bych tedy uvítal šikovného praváka, který by uměl dávat góly, to by mužstvu prospělo.

Buc: Rád bych se vrátil Útočník Dávid Buc strávil v Olomouci sezony 2014/2015 a 2015/2016. V té druhé se s 31 body (10+21) stal nejproduktivnějším hráčem týmu. Smlouvu neprodloužil, vyhlížel KHL. „Neustále se to natahovalo a pak teprve měla být zkouška. Na tu jsem nechtěl jít, a když jsem pak volal zpět do Olomouce, byl tu už kádr poskládaný,“ prozradil 30letý slovenský útočník. Po sezoně v Banské Bystrici (44 bodů v 50 zápasech) by rád znovu oblékl dres kohoutů. „Po sezoně jsme se s manažerem dohodli, že bych se mohl vrátit. Byl jsem tu spokojený, dařilo se mi, tak uvidíme, jak to dopadne. Sám jsem zvědavý,“ říká Buc, který v minulosti hrál například za Slovan, Poprad či za Karlovy Vary. Nyní je v Olomouci na zkoušce. „Mělo by se to vyřešit do konce týdne. Hádám, že je to o financích, jestli se dohodneme,“ přemítá.

Mohl by tím novým hráčem být alespoň Jiří Řípa, který se vrací po roční absenci?

Loňskou sezonu promarodil celou, teď už je, zdá se, v pořádku. Uvidíme, co s ním udělá zátěž. Je to hodně platný hráč, a pokud by byl v pořádku, tak budeme rádi.

Kdo z mladých hráčů je v týmu na začátku přípravy?

Začínají s námi dva beci, Rutar a Spurný, a útočník Macuh. Je tu i Jergl, ale uvidíme, jak se v konkurenci prosadí.

Víc novinek máte v realizačním týmu, už jste se stihli poznat?

Se Zdeňkem Motákem se známe a trenér gólmanů Jan Littner s námi byl celé léto. My se domluvíme, to bude bez problémů.

Jak vypadá rekonvalescence Jakuba Galvase?

Šel na led po skončení tréninku, aby se s někým nesrazil. Nemůže ještě hrát naplno – stejně jako Ostřížek. Na operaci byl i Braňo Konrád, ale to byl drobnější zákrok, chytal už naplno.

Třetího gólmana budete využívat z juniorky?

Zatím je to v řešení. Stabilního třetího gólmana nemáme.