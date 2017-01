O bojovnosti jen mluvíme, štve znojemské hokejisty. Šestka se rozplývá

Vicemistr v mezinárodní lize dvakrát doma nečekaně ztratil. V pátek podlehl Innsbrucku 2:3, o 24 hodin později vyhořel 3:4 i s předposledním Dornbirnem. Českému účastníkovi se tak tři kola před koncem základní části EBEL výrazně vzdálila šance na postup do horní poloviny nadstavbové soutěže.

Přitom Orli v obou domácích partiích vedli, o body však přišli v závěrečně třetině. Proto ten vztek... „Pro nás je lepší, když budeme prohrávat a dotahovat. Když vedeme, nejsme schopni výsledek udržet,“ pravil frustrovaný Nechvátal. „Je to jako přes kopírák. 40 minut hrajeme a dodržujeme to, co jsme si řekli. Ve třetí třetině se pak něco stane. Jestli hráčům dojde síla... Jsme ale úplně jiný tým,“ doplňoval znojemský trenér Roman Šimíček.

Momentka z utkání znojemských hokejistů (červená)

Právě světový šampion z roku 1999, který na střídačce koncem prosince nahradil Jiřího Režnara, měl mdlé Znojmo vzkřísit.

Jenže v pěti duelech dovedl Orly k jedinému triumfu a vysněný postup do elitní šestky soutěže se rozplývá. „Dodal nám nějaký impulz. Kouč hodně hecuje a povzbuzuje. Musíme přiznat, že to má těžké. My mu vůbec nepomáháme,“ řekl sebekriticky gólman Nechvátal. Tady může trénovat Scotty Bowman (nejúspěšnější kouč historie NHL – pozn. aut.), ale pokud nebudeme plnit pokyny, nemůžeme brát body.“

Osmé Znojmo, které ve středu představí na ledě Bolzana, ztrácí na elitní šestku po víkendu propastných sedm bodů, ve hře jich zbývá už jen devět. „Musíme tvrdě pracovat,“ zavelel po sobotní porážce Šimíček. Zdá se však, že tvrdou dřinu budou moci Orli zúročit „pouze“ v nadstavbě spodní šestky EBEL.