Slabina, či přednost? Hokejisté hráli 27 oslabení a dostali jen dva góly

„Měli jsme na toto téma k hráčům velký proslov hlavně o přestávkách zápasu s Francií,“ přiznal asistent trenéra Jaroslav Špaček.

Skutečně, ve zmiňovaném duelu se fauly nakumulovaly takovým způsobem, že mužstvo hrálo na přelomu první a druhé třetiny téměř neustále ve čtyřech či dokonce třech hráčích. Soupeř toho naštěstí pro Čechy využil pouze k jedinému gólu.

Je pravda, že řada faulů byla smolných, často šlo o nezaviněnou hru vysokou holí, Špaček však rezolutně tvrdí: „Bylo to tím, že se nás Francouzi snažili dohrávat a někteří hráči to prostě neunesli. Byly to zbytečné fauly, a to nám jedno vyloučení rozhodčí ještě odpustili.“

Bilance Kanada: 3 vyloučení a 1 gól Bělorusko: 6 vyloučených a 0 gólů Finsko: 3 vyloučení a 0 gólů Norsko: 4 vyloučení a 0 gólů Slovinsko: 4 vyloučení a 0 gólů Francie: 7 vyloučených a 1 gól

Šlo o jasný zákrok Plekance, jenž krvavě zranil obránce Beschea, i tady měli hrát domácí čtyřminutovou přesilovku.

Bylo by to 28. vyloučení na turnaji, takhle jich má český tým „pouze“ 27, což je jedna z nejhorších bilancí ze všech týmů. Na druhou stranu je však potřeba zdůraznit, že národní tým v tolika oslabeních inkasoval jen dvakrát! Kromě Francie se povedlo využít početní výhodu už jen Kanadě.

„Na to se ale nemůžeme spoléhat, ve čtvrtfinále si můžeme dovolit dvě tři vyloučení, ale víc ne,“ uvědomuje si Roman Červenka, jenž byl proti Francii na trestné hned dvakrát. Poprvé za smolný faul nefaul, podruhé za nešťastné vyhození puku mimo hrací plochu.

„Poprvé mi soupeř držel hokejku a jak jsem se ji snažil vyndat, tak to vypadalo jako hákování. A podruhé se mi puk namotal na hokejku tak divně, že kdybych to chtěl zopakovat, tak se mi to v životě nepovede,“ pravil s úsměvem.

Jeho parťák Michal Birner vidí za vysokým počtem vyloučení spíš náhodu. „V zápalu boje vám hůl vylítne hned. Nechcete vypustit souboj a je to. Ale musíme si dávat pozor, protože jsme za hokejky samozřejmě zodpovědní.“

Už poslední zápas ve skupině proti Švýcarsku by měl být generálkou, zda se Češi dokážou ve čtvrtfinále udržet a hrát v pěti. Protože silnější soupeř by tolik početních výhod mohl zužitkovat mnohem efektivněji.

I když Birner o Francouzích říká: „Prověřili nás pořádně. Když se podíváte na jejich první přesilovkovou lajnu, tak jsou to hráči světového měřítka. Da Costa má šest gólů, to je excelentní hráč, máte tam další z NHL a KHL. Zatápěli nám, takže to byl pro nás skvělý test. Myslím, že jsme uspěli.“