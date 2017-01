Hokejové Pardubice se mění. Hubáček: Teď už je to jen na nás hráčích

Že nerozumíte?

I když je sezona dávno rozehraná a v pátek začala poslední čtvrtina základní části, Pardubice se mění za chodu. Majetková struktura klubu, trenéři a posun má nastat i v tabulce. Pryč z předposledního místa. Za záchranou tradiční značky v extralize!

Nová trenérská trojice Miloš Holaň, Otakar Janecký, Pavel Marek přinesla do kabiny novou vlnu pozitivní energie. „Oni jsou energičtí, pozitivní a zároveň přísní. Podpoří, optimismus z nich číší. Hlavní je, když jako hráč cítíte, že máte v trenérech oporu. To je ta nejvýraznější změna,“ naznačuje Hubáček.

Alexandre Mallet z Pardubic (vlevo) touží obrat o puk Juraje Mikuše ze Sparty.

Sám se ale vracet do dění před 16. lednem, kdy došlo v klubu k převratu, příliš nechce. Uvědomuje si, co všechno se nepovedlo a že teď nejvýraznější tíha odpovědnosti leží na hráčích. Už není kam uhnout, ztráta na desátou příčku je hrozivá a i dvanáctá Olomouc je vzdálená 11 bodů.

„Koukat dozadu by bylo to nejhorší, co bychom mohli udělat. Změna nastala. Je dobře, že se změnily poměry v Pardubicích. Je to už jen na nás hráčích, abychom se zlepšili a ten závěr sezony zvládli,“ velí.

Pardubice (povzbuzené pátečním vítězstvím po nájezdech nad Třincem) na Spartě ale nezačaly vůbec dobře. Před půlkou zápasu prohrávaly už o tři branky. Sparťané byli všude o krok dřív a brankář Hübl odvracel debakl. Při dvojnásobné přesilovce pět na tři v závěru druhé třetiny dokázal ale kapitán Rolinek snížit a hosté ožili. Na bod to nakonec nestačilo.

„Přesilovka nám pomohla. Na střídačce bylo v závěru cítit, že se s tím pořád dá něco udělat. Nevyšlo to. Tohle ale nebyl den, kdy odjíždíte domů jako zpráskaní psi,“ hledal Hubáček pozitiva.

Z kraje 52. minuty mohl zkušený útočník dokonce vyrovnat. Pöpperle jeho střelu jen o centimetry vytěsnil mimo tři tyče. „Nejsem šutér jako Selänne. Nechci říkat, že jsem zavřel oči. Většinou si vyberu místo. Škoda, ale nebyla to smůla, prostě jsem netrefil,“ říká.

Pardubice ukázaly, že boj o vyhnutí se baráži nevzdávají. Pod novým vedením předvádějí konkurenceschopný hokej. Ovšem jejich mise za záchranou bude ještě hodně složitá.