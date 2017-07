Říhův Slovan? Drsný start pro testované hokejisty Pardubic

Na střídačce pardubických hokejistů působil naposledy před dvěma lety. Na jaře 2015 je Miloš Říha starší společně se synem Milošem dovedl do čtvrtfinále play-off proti Litvínovu, kde Dynamo padlo 1:4 na zápasy. Pak mu opět nabídli angažmá v ruské KHL - v Bratislavě. A právě s týmem bratislavského Slovanu, kde stále působí, se dnes a zítra postaví bývalému zaměstnavateli ve dvou přátelácích.

S sebou bude mít křídelníka Jana Buchteleho, pardubického odchovance, jenž do Slovanu v květnu přestoupil z pražské Sparty, nebo gólmana Jakuba Štěpánka, který se v dresu Dynama rozchytával loni na podzim. A spolu s nimi také další české a slovenské reprezentanty Lukáše Kašpara, Andreje Meszárose, Michala Sersena, Juraje Mikúše či Marka Viedenského.

Pro Pardubice, které v přípravě ještě proti nikomu nehrály, tohle bude hodně ostrý rozjezd. „Máme spoustu hráčů na zkoušku. Ti dostanou přednost, aby se ukázali proti kvalitnímu soupeři. Bude mě zajímat hlavně jejich elán,“ nastínil trenér HC Dynamo Pardubice Miloš Holaň.

Nějaké poznatky už si pochopitelně odnesl z dosavadních tréninkových jednotek.

„Teď je na nich, aby ukázali svá maxima v zápasech. Každý hráč by měl ze sebe vydat co nejvíce, aby zaujal. Všechny zápasy v přípravě budou o velké bojovnosti, na druhou stranu by měl člověk vidět i hokejové myšlení. Jsem rád, že naším soupeřem bude Slovan. Jediná menší škoda je, že se utkáme hned na začátku, kdy nejsme příliš rozehraní. Čeká nás tradiční velkoklub, který hraje KHL. I toto dvojutkání bude zkouškou odolnosti hráčů,“ prohlásil Holaň přesvědčeně.

Po Slovácích čeká Dynamo ještě rovná desítka přípravných mačů. Zúčastní se i srpnového Mountfield Cupu v Hradci Králové, kde mj. změří síly s reprezentací Jižní Koreje.