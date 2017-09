Co bude s Pastrňákem? Hra nervů o novou smlouvu jde do finále

Pastrňák by rád zúročil uplynulou sezonu, v níž vstřelil 34 gólů a dohromady nasbíral 70 bodů. Cítí, že to je jeho šance, jak se zabezpečit do konce života. A tak chce z Bostonu vyždímat maximum.

Nestačilo mu, že slavný klub nabízel kontrakt, který mu zaručoval 6 milionů dolarů s tím, že si může vybrat, jestli chce takový příjem pobírat po dobu šesti nebo sedmi let.

Havířovský rodák chce víc. Hodně ho navnadila štědrost Edmontonu, jenž během léta neváhal podepsat smlouvu na 8,5 milionu ročně Leonu Draisaitlovi. Jeho odhodlání zřejmě posílil i úspěch dalšího útočníka Bo Horvata, jenž tak dlouho licitoval, až Vancouver svolil a nabídl mu mzdu ve výši 5,5 milionu, ač v uplynulém ročníku nasbíral jen 52 bodů - tedy o 18 méně Pastrňák.

Situace v Bostonu je ovšem odlišná. Klub je známý svou obezřetností a zdráhá se jednadvacetiletému talentu nabídnout byť jen o půl milionu víc než ve své původní nabídce. Není si jistý, jestli se mu to vyplatí a také by nerad zbytečně zaplňoval platový strop, když má na soupisce Krejčího, Bergerona, Marchanda a Backese, tedy čtveřici drahých hráčů.

Podepsat dalšího borce za 8 milionů by se rovnalo problémům při sestavování týmu v dalších sezonách.

I proto Pastrňákův agent J.P. Barry před pár dny prohlásil: „Jsme ve fázi status quo.“

Blížící se sezona však obě strany nutí jednat, a tak generální manažer Bostonu Don Sweeney nyní přiznal: „Jednání se opět zintenzivňují a bavíme se opět každý den. Doufáme, že směřujeme k cíli.“

Přesto neexistuje žádný časový limit, do kdy by mělo být vše vyřešené. Jde do tuhého a bude záležet, kdo bude mít pevnější nervy a neustoupí. Ovšem výrazné ústupky se neočekávají, zvlášť když se postoj obou stran přes celé léto nezměnil.

„Vše musí vyplynout přirozeně, do termínů se nenutíme,“ říká Barry. Ve hře může být i druhá varianta, na níž by rád vsadil Boston, a sice kratší kontrakt za víc peněz. Do něj se však Pastrňákovi nechtělo a trval na dlouhodobější - podle posledních zpráv dokonce na osmileté - smlouvě. Jak vše dopadne?