Pastrňák prolomil smůlu a říká: Zlepšujeme se každým zápasem

„Jsem rád, že jsem to prolomil, ale hlavně z týmového hlediska. Chtěli jsme dobře nastoupit, protože jsme čekali, že Francii poženou fanoušci. Jenže domácí na nás skočili a byli ze začátku lepší. Ten gól nám pomohl,“ řekl Pastrňák. O čem ještě mluvil?

O zbytečných oslabeních

„Byly to pro nás těžké chvíle. Ale ještě nepříjemnější bylo, že se kluci, kteří nehrajou oslabení, dlouho nedostali na led a vypadli z tempa. Naštěstí jsme neinkasovali, kluci to výborně odbránili.“

O své další šanci

„Deset vteřin po gólu jsem mohl dát druhý. Bylo by pro tým dobré, kdybych ten únik proměnil, protože jsme kvůli blbým faulům byli pod tlakem a bránili se. I tak jsme to ale zvládli.“

O síle týmu

„Snažíme se, abychom šli každým zápasem nahoru a zlepšovali se. Myslím, že to z naší strany bylo docela dobré, jen se příště musíme vyvarovat těch zbytečných faulů. Nemuselo by se nám to vyplatit.“

O přesilovkách

„Je příjemné, že se nám daří. Kromě Norska jsme zatím dali v každém zápase na mistrovství gól v početní výhodě, to je hrozně důležitý. Musíme v tom pokračovat. A super je, že se v nich prosazují obě přesilovkové formace.“

O vlastním sebevědomí

„Neřeším, že jsem nedal dlouho gól. Je fakt jedno, kdo se prosadí, podstatné je, abychom vyhrávali. Osobně se cítím dobře už pár zápasů zpátky nehledě na góly. Samozřejmě jsou tam výpadky a místa, kde se můžete zlepšovat. Ale to je normální.“

O Francii

„Ze začátku byla o hodně lepší než my. Jenže se jí nepodařilo dát gól. Pustili jsme jí do hry vlastními chybami.“

O ambicích

„Máme třináct bodů, ale i tak chceme vyhrát každý zápas, abychom byli co nejlíp připravení na čtvrtfinále. Takže samozřejmě chceme v tabulce skončit co nejvýš.“