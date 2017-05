Skvělý Francouz v bráně i ve čtvrtfinále? To se uvidí, odmítá spekulovat

Berete to tak, že hrajete o to, kdo bude chytat ve čtvrtfinále?

Ne, to vůbec. Já nad tímhle ani nepřemýšlím. Jsem rád za každý zápas, který na mistrovství světa dostanu. Myslím, že je dobrý, že se o místo v brance s Petrem Mrázkem dělíme a ani jeden není úplně zatavený. Co bude dál, to se uvidí.

Co celkově říkáte na svou formu?

Já nevím. Vždycky záleží na situacích, které se stanou při zápase. Já totiž moc nevěřím na formu.

Jak to myslíte?

Že prostě můžete mít formu, ale párkrát se vám to tam odrazí. Je spousta věcí, které jako gólman nemůžete ovlivnit. Snažím se dělat svou práci ze všech sil, kluci mi pomáhají a funguje to. Jsem rád, že vyhráváme.

V prvních dvou duelech jste si stěžoval, že jste neměl práci. To se změnilo. Jak jste si zvykal?

Ale ne, to si člověk neodvykne za ty dva zápasy. Je to pořád o mé hlavě, jestli udržím koncentraci. Já neovlivním, kolik na mě půjde střel.

Tentokrát to bylo těžké od začátku, viďte?

Jo, Francie měla dobrý vstup do utkání, vytvořila si šance, ale naštěstí se nám to podařilo udržet za stavu 0:0, což bylo hodně důležitý. Nedostali se na koně. Z první přesilovky jsme dali gól, to nás trošku uklidnilo.

Jak moc těžké to pro vás bylo na začátku druhé třetiny, kdy jste hráli dlouho v oslabení?

Francouzi mají výborné hráče na přesilovku, jsou docela sehraní. Koukali jsme se na ně na videu, ale i tak nás párkrát vykombinovali. Ale hráli jsme výborně obětavě, padali do střel a týmovou prací to tam prostě utloukli a zvládli.

A co jste říkal na šikovného útočníka Da Costu, který vyrovnával na 1:1?

V té situaci jsem byl u tyčky v takovém horizontálním zákroku a potřeboval se rychle dostat do vertikálního. Bohužel jsem si přiklekl hokejku a on v ten moment vyjel a dal mi to pod beton.

Když to odlehčíme: snažil jste se být nejlepší Francouz na hřišti?

No, je pravda, že jsem ty hodinky pro nejlepšího hráče utkání hodně chtěl.