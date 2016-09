Pavelec o roli trojky: Stát se může cokoli. Jsem rád, že tu můžu být

Pavelec je očividně se svou rolí smířený, ostatně sám přiznal, že se zástupci národního týmu dopředu vyptávali, jak by nesl roli trojky. On ji přijal. Třeba i kvůli tomu, že v minulosti několikrát zažil, že z něj nakonec byla jednička.

„Naposledy loni při mistrovství světa v Praze. Stát se může cokoli. Nechci něco přivolávat, ale tak to prostě je. Jsme tu tři gólmani a všichni se do brány nemůžeme narvat. Kdybyste se zeptali hráče ze čtvrté lajny, jestli chce hrát v první, tak samozřejmě odpoví, že jo. To samé platí u gólmanů, to je naprosto normální. Ale situace je takováhle a je to naprosto v pohodě,“ říká Pavelec.

Berete situaci trošku jinak i kvůli tomu, že jde o reprezentaci?

Myslím, že je to úplně stejný jako v klubu, žádný rozdíl v tom nevidím. Samozřejmě je to krátký turnaj a sezona je něco jiného, ale každý hráč chce hrát, každý gólman chce chytat a každý trenér chce trénovat. Tak to prostě je. Já můžu být na druhou stranu rád, že do Toronta jedou tři gólmani, protože tu tím pádem můžu být. Neřešil bych to.

Spousta hokejistů o Světovém poháru říká, že je to víc než olympiáda. Berete to také tak prestižně?

Co jsem mluvil s klukama, kteří zažili Světový pohár 2004, tak jednoznačně říkali, že to byl jeden z nejlepších turnajů, na kterém byli. Já byl na mistrovství světa, na olympiádě, teď si zkusím Světový pohár, takže to zkompletuju. Je jasné, že to bude neskutečná akce pro všechny z realizačního týmu i pro nás hráče. Je to pod hlavičkou NHL a ta si určitě nebude chtít udělat ostudu. Organizačně, atmosférou a zázemím to bude něco neuvěřitelného. Jsem rád, že můžu být v týmu.

Máte toho za sebou víc než Mrázek s Neuvirthem. Je vaše pozice o tom jim pomoct, poradit, uklidnit je?

Já určitě nebudu ten, který by přišel a říkal jim, co mají dělat. Oba kluci chytají NHL, vědí, co je tam dostalo a určitě nebudou měnit něco, co jim fungovalo, jenom kvůli Světovému poháru. To by bylo špatně. Jsou natolik zkušení, že si poradí. To není jenom o gólmanech: všichni v týmu se snaží si navzájem pomoct, když někdo něco potřebuje. Máme trenéra gólmanů, to bude o celé bandě, a ne o jednotlivcích.

Jak spolu s Mrázkem a Neuvirthem vycházíte, jak dobře se znáte?

Nejsme od sebe tak věkově daleko. Samozřejmě proti sobě hrajeme v NHL, potkáváme se den před zápasem, potkáváme se v létě, občas si napíšeme. Měl jsem obrovské štěstí v celé kariéře, že jsem s ostatními gólmany měl výborné vztahy. Teď se role trošku otočily, ale to je úplně jedno. Všichni spolu vycházíme dobře.

Uplynulou sezonu vás trápilo zranění, jak jste na tom?

Jsem v pořádku, už do přípravy jsem mohl naskočit stoprocentně zdravý. Nemusel jsem se omezovat, takže jsem připravený. Díky Světovému poháru můžu být poprvé po jedenácti letech doma o něco dýl, tak si to užívám.