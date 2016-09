Vracet se můžu jen domů, říká Čajánek. Od hokeje si udržuje odstup

„Je mi 41 let, takže se můžu vracet akorát tak domů,“ směje se trojnásobný mistr světa. „Je krásné vidět, jak je hokej někde jinde. Kluci jsou strašně rychlí, šikovní. Obdivuju ty, co se dokázali vrátit. Když z toho člověk vystoupí, tak je za tím kus práce.“

Je hodně poznat, že jste nastoupili proti aktivním hráčům?

Pro mě je to první zkušenost. Byl to srandamač, ve kterém hrají kluci na nějakých 40 až 70 procent. Srovnání není objektivní. Kondice a hlava jsou někde jinde. Samozřejmě ruce tolik nefungují, jak chce hlava, ale šetřili nás, takže to bylo v pohodě. Kdybych se chtěl vrátit, vzalo by to čas.

Co jste říkal na plný stadion?

Pro nás to bylo parádní. Můžeme lidem jenom poděkovat. Jsme nadšení, co pro nás klub s diváky přichystali. Budeme si to pamatovat.

Proběhly vám hlavou vzpomínky, když vám celý stadion aplaudoval?

V první třetině jsem si říkal, že je fajn, že člověk atmosféru nějak vnímá. Zároveň jsme ale nemohl pořádně dýchat.

Většina účastníků byla místních. O to byla exhibice příjemnější, že?

Je to pořád stejná písnička. Hokej se tady vždycky tak dělal. Nevím, jestli to bylo ekonomickou situací, ale byla tady převaha domácích hráčů. A když někdo přišel odjinud, tak zůstal delší dobu. Třeba Josef Štraub, nebo Pavel Janků, kteří tady odehráli spoustu sezon. Opravdu jsme rodinný klub.

Přivítal byste, aby se taková akce opakovala?

Všeho moc škodí.

Nastoupil jste v lajně s Miroslavem Okálem a Tomášem Němčickým. Jak na vzájemnou spolupráci vzpomínáte?

Pro všechny to bylo skvělé. Je to sice nějakých deset let, co jsme s Očkem hráli naposledy a s Němčou ještě o něco déle, ale je až s podivem, že člověk pořád ví. Ještě s námi hrával Kowal (obránce Kowalczyk) a signály pořád fungují. Víme, co chceme hrát, a nemusíme si to ani říkat. V rychlosti to třeba nedohrajeme, ale máme to zažité. Někde to v hlavě zůstalo.

Jak se udržujete v kondici?

Něco málo dělám, ale je to skutečně málo. Neběhám, není čas na kolo. Ale chodím někdy bruslit s dětmi.

Pravidelně navštěvujete přípravné zápasy. Zůstanete v roli diváka, nebo se zapojíte do dění v klubu?

Jak to je, mi naprosto vyhovuje. Mám šestiletého kluka, takže se na zimáku motáme. U dětí je důležité, aby trenérů nebo pomocníků na ledě bylo co nejvíce, takže když je potřeba, rád pomůžu. Práce s dětmi je strašně důležitá a časově náročná. Je super, že i ostatní kluci jsou ochotní a pomáhají.

Láká vás i do budoucna práce s mládeží?

Nevím. Beru život, jak přichází. Ale mám malé děti, takže děti mě baví.

Děláte si licenci, nebo vycházíte ze svých zkušeností?

Něco jsem studoval.

Chcete ve studiu pokračovat?

Uvažuju všemi směry. Mám spoustu věcí v hlavě a ono se to nějak vyvrbí. Všechna rozhodnutí a věci mají svůj čas. Mám spoustu aktivit.

Můžou převážit i ty nehokejové?

Ředitelem zoologické zahrady asi nebudu. Jako ostatní kluci jsem hrál hokej spoustu let, ale žádné prognózy nechci dávat.

Dostanete se často na extraligu?

Záleží na programu a rozvrhu dětí. Nějaké tři čtvrtiny zápasů jsem loni viděl.

Co to s vámi na tribuně dělalo?

První dva měsíce jsem přemýšlel jako hráč, pak to pomalu vyprchává. Hokej svrchu je jinačí, vidíš jiné věci, vnímáš hru odlišně. Z ledu je pro mě jednodušší hokej číst.

Jak vidíte Zlín v nadcházející sezoně?

Určitě budou mít kluci trochu v hlavách poslední dvě sezony, které se nám i jim úplně nepovedly. Věřím, že budou mít dobrý start a že sezona bude vypadat jinak. Kádr je velice solidní. Ale nejsem objektivní, nechci to víc hodnotit. Viděl jsem dohromady čtyři třetiny přípravy. Navíc soupeři byli v různých fázích rozehrání a příprava je v mých očích na to, aby se zkoušely různé herní varianty a sestavy.

Navrátilec Miroslav Blaťák ale bude veliká posila, že?

To jsou jasné věci. Když přijde hráč jeho kvalit a zkušeností do téhle ligy, tak bude vidět. Stejně jako budou vidět Martin Erat a spousta dalších hráčů. Jsou to kluci, kteří mají obrovskou kvalitu a mohli hrát ještě v jiné soutěži, ale jsou tady z nějakých důvodů. Budou výrazní.

Na papíře vypadá zlínská soupiska dobře, souhlasíte?

Po dvou sezonách udělal klub všechno, aby udržel kluky, kteří hráli. To je důležité. Ale detailně to nestuduji, netuším, v jaké sestavě budou hrát. Samozřejmě Kaša v bráně, výborná obrana, útoky zůstaly, vrátili se hráči. Konkurence bude. Musí se dívat sami na sebe a makat.

Na úvod přijede Kometa. Těšíte se?

Co více si přát? Parádní mužstvo, spousta posil, vyprodaný barák - aspoň předpokládám.