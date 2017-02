Rus mu zlomil páteř a doktor řekl: Už si nezahraješ. Teď je zpět

Jelínkův otec Tomáš má tři bronzové medaile z mistrovství světa (1989, 1990, 1992), jednu z olympiády 1992 v Albertville a zahrál si i 49 zápasů v NHL za Ottawu, kde mu kariéru přibrzdily problémy s kolenem.

"Táta nebyl přísný, spíš radil, co dělat líp. Z tribuny na mě nikdy neřval, ale když jsem to hodně flákal, tak mě sjel," vypráví syn Petr. "Hokej mě ani hrát nenutil, byla to moje volba. Jako malý jsem za ním chodil na tréninky, začal bruslit a když mi dal jednou hokejku, už to jelo."

Největší hokejová vzpomínka na otce? Jelínek se usměje a povídá: "O tátu jsem se na ledě nebál, to spíš o ty druhý. V paměti mi utkvělo, když šel ve Spartě sám na bránu. Chtěl nahrát do prázdný Patriku Martincovi, ale nakonec gól stejně nedali. To byl asi největší žážitek."