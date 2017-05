Skončí Plekanec v reprezentaci? Stárnu, už to moc nevidím, naznačil

„Jsem rád za každé mistrovství, pro mě je obrovská čest hrát za reprezentaci. Zvlášť teď, protože si myslím, že podobných příležitostí už moc nebude,“ řekl.

Znamená to váš konec v reprezentaci?

Nevím. Bude mi 35 let, ale myslím, že už moc příležitostí získat zlato mít nebudu.

Jsou hráči, kteří byli v národním týmu do čtyřiceti.

To já ale určitě nebudu.

Říkáte to i kvůli tomu, že jste na turnaji nezískal ani bod?

Nějaký jsem měl udělat, o tom žádná. Je velké zklamání, že jsem nebyl schopný do útoku přispět víc. Na druhou stranu bych klidně skončil s nulou, kdybychom zvládli čtvrtfinále.

Byli Rusové tak silní, že se nedali přebít?

Možná kdybychom na začátku dali gól, tak bychom měli víc sebevědomí. Hráli jsme fakt líp, měli i několik přesilovek, škoda, že něco nepropadlo do brány. Celkově se dá ale říct, že jsme se k ničemu nedostali.

Co chybělo?

Víc střelby, víc tlaku do brány. Snaha tam byla, ale umění dát gól, jako měli Rusové, nám scházelo.

Tým přitom vypadal solidně, čekal jste asi lepší výsledek než konec ve čtvrtfinále?

Vždycky chcete víc. Nedali jsme góly. Na druhou stranu jsme ve skupině měli brzy jistý postup, netrápili jsme se do konce jako jindy.

Nehledal tým celý turnaj tvář i kvůli tomu, jak se neustále měnila sestava?

Bylo by fajn hrát se stejném složení, ale nebylo to z naší strany ono. Čekalo se od nás víc. Sestavy se točí všude, to je dneska normální. V tom není problém. Spíš nám chybí lepší obrana a lepší instinkt v útoku. Možná nemáme sebevědomí, abychom ten gól dali.

Gólman Pavel Francouz a Tomáš Plekanec odvracejí nebezpečí před českou brankou.

Reprezentace nemá už pět let na MS medaili, taková bilance byla naposledy v 50. letech. Svědčí to o něčem?

Nevím, nechci to hodnotit. Jsem strašně rád za medaile, které jsem získal. Bohužel to teď nevychází, to se nedá nic dělat. Myslím, že hráčů máme dost, jenom je potřeba, aby si to nějak sedlo. Věřím, že se zase bude říkat, že máme super tým. Ten čas zase přijde.

Blíží se olympiáda, na které nebudou hráči z NHL. Kteří kluci z Evropy by se tam mohli dostat?

Všichni, kteří tady byli, hráli výborně a patřili k našim nejlepším hráčům. Je vidět, že hokej na velkém hřišti umí, jsou sehraní.