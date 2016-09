Plekanec: Rozdíl v reprezentaci je obrovský, ale musíme to potvrdit

Před zápasem proti domácí Kanadě však jinak na otázky novinářů zodpovídal s vážností. Tak, jak se na kapitána reprezentace sluší.

Očekávaný duel přichází. Je výhoda potkat Kanadu hned na začátku než v průběhu turnaje?

Výhoda, nevýhoda... Bude to ohromně těžký zápas. Ale po těch pár posledních dnech můžeme být pozitivně naladění. Příprava se nám povedla, byly tam dobré herní věci. A když ještě vylepšíme věci, o kterých se bavíme, jako je disciplína a zbytečné ztráty puky, tak jsme schopni uhrát dobrý výsledek. A potrápit je.

Odlhečím to. Ale neupozornili jste teď na sebe Kanadu? Že vás po vydařené přípravě nepodcení.

Myslím, že by nás nepodcenili ani tak. Oni moc dobře vědí, koho máme v sestavě, proti komu budou hrát. Podcenění? To všechno bylo spíš od fanoušků, novinářů, ale trenéři nás moc dobře znají. Měl jsem možnost mluvit chvíli s Claudem Julienem (asistent Kanady) a oni moc dobře vědí, že se nám příprava povedla.

Za poslední týden jsme slyšeli velmi silná prohlášení o fungování reprezentace. Například Jakub Voráček říkal, že takové přípravy v národním týmu nezažil. Že i parta je nejlepší za dobu, co v reprezentaci je. Jaký je váš pocit?

Stejný. Ten rozdíl je obrovský, o tom žádná. Ale s hodnocením bych počkal po turnaji. Nechci mít velká prohlášení. Nemá teď cenu říkat, že se všechno změnilo, že je všechno super. Musíme to podložit výsledky. Po turnaji si můžeme říct, jak moc pozitivní věci se staly. Ale z 99 procent s Kubou souhlasím.

Budete mít před zápasem s Kanadou nějaký proslov? Poradíte třeba jak vyzrát na Careyho Price, vašeho montrealského spoluhráče v brance?

Na to máme trenéry. Hodně se mě ptáte, že jako kapitán mám mluvit... Já se během kariéry bavil s hodně hráči a většinou mi řekli, že kapitán není od toho, aby nějak řečnil. Navíc na tak krátkém turnaji. Ono to není o mluvení, kapitáni nikdy nebyli moc hovorní, ale věděli co a kdy správně říct. Není to o tom, kdo je kapitán, kdo asistent. Když mladý kluk něco umí, vidí, tak by to měl říct tomu klukovi vedle, abychom si navzájem pomohli. To je můj názor.

Zpět k brankáři Priceovi. Bude po dlouhé zdravotní pauze připraven na 100 procent?

Bude. Pokud bude chytat, tak by si nedovolili, kdyby nebyl. Jasně - nehrát tak dlouho je obrovský rozdíl. Přesto myslím, že velký rozdíl mezi Pricem ve 100procentní formě a tím sobotním tady nebude.