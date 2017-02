Teď musíme hrát hlavně efektivní hokej, míní plzeňský Čerešňák

„Pozvánka mě potěšila, toho si člověk váží vždycky,“ míní čtyřiadvacetiletý rodák z Trenčína.

Před třemi lety jste si zahrál na mistrovství světa v Bělorusku. Je ve vás velká touha dostat se do nominace na letošní šampionát v Německu a Francii?

To je ještě hodně daleko. Před mistrovstvím bude další kemp, další přípravné zápasy. Uvidíme, kolik hráčů dorazí z NHL, z KHL, jak bude vypadat zdravotní stav. V tuhle chvíli nad šampionátem vůbec nepřemýšlím.

Zato v extralize vás v příštích třech kolech čekají soupeři, se kterými se bijete o předkolo – Zlín, Olomouc a Mladá Boleslav. Čeká vás klíčová fáze sezony?

Víme, jaké zápasy nás čekají a o co jde. Bude to hodně náročné, ale my prostě musíme bodovat. Doufám, že to zvládneme.

Zlín, Olomouc, Boleslav. Plzeň čekají kola pravdy 9. Plzeň 59, 10. Zlín 58, 11. Mladá Boleslav 57, 12. Olomouc 52. Už jen pohled na tenhle tabulkový „výsek“ je výmluvný pro příští extraligová kola. Škodu čekají tři rivalové, kteří jsou jí v závěsu a s nimiž se rve o zřejmě poslední dvě volná místa pro předkolo play-off. „Napětí stoupá. My, kteří se motáme okolo té propasti, cítíme tlak. Jen silní hráči jej zvládnou a uhrají výsledky, které potřebují,“ říká plzeňský trenér Ladislav Čihák. Trilogii pravdy Škoda rozehraje dnes v 17.20 hodin, kdy v HM Areně nastoupí proti Zlínu. V neděli cestuje do Olomouce a po reprezentační pauze přivítá ve středu 15. února Mladou Boleslav. „Zlín udělal ve třetí čtvrtině hned po nás nejvíce bodů. Táhnou je Bukart s Holíkem, pozměnili přesilovky. Je to nepříjemný tým, který se rve nahoru. Kdo na ledě nechá větší srdíčko, ten vyhraje,“ doplnil Čihák, který dnes do sestavy nasadí i posilu ze Sparty, útočníka Procházku.



Máte rád, když jde o hodně a na hráče je velký tlak?

S tím se každý musí vypořádat. Ke konci základní části se nahánějí body, týmy, které jsou dole, se snaží za každou cenu vydrápat výš. Každé kolo je o co hrát. A my nemáme žádný náskok, abychom si mohli dovolit prohrávat.

Asi se nedá čekat, že tyhle zápasy přinesou otevřený a útočný hokej, že?

Teď je nejdůležitější sbírání bodů. Hokej musí být hlavně účelný a efektivní. Pro nás je důležité, že jsme začali body pravidelně sbírat. S tím roste sebevědomí. Na začátku sezony jsme prohráli spoustu utkání o gól, nezvládali jsme třetí třetiny ani prodloužení, to nás srazilo dolů. Teď už se to přiklání k nám a věřím, že to tak vydrží.

V pátek narazíte na Zlín, který na vás ztrácí jediný bod. Jak jej zlomit?

Zlín je nepříjemný pro každého, hraje se proti němu složitě. A nečekám, že by to teď mělo být jiné.

V sezoně jste se Zlínem dvakrát prohráli, půjde i o to vyrovnat bodovou bilanci vzájemných zápasů?

Já si vybavím jen ten první zápas, který jsme ve Zlíně vyhráli. Tehdy to vlastně bylo naše první vítězství v sezoně. Takže u těchhle vzpomínek zůstanu a věřím, že to v pátek dopadne stejně.