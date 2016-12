Nedáváme góly, s tím se těžko vyhrává, vzdychl plzeňský Pulpán ve Zlíně

„Bohužel, je to hlavně v naší produktivitě. Nedáváme góly a s tím se těžko vyhrává,“ povzdychl si obránce Škody Lukáš Pulpán.

Ve čtvrtek se dostal do nezvyklé role. Už po první třetině totiž odstoupil nejlepší střelec Plzně Kubalík a trenéři Pulpána poslali do útoku. „Přijel jsem do Zlína jako sedmý bek, trenéři mě pak nasadili dopředu. Já s tím problém neměl. Snažil jsem se odvést maximum, i já jsme se tam dostal do pár zajímavých situací, ale neproměnil je,“ líčil.

Přitom zápas se pro hosty vyvíjel dobře. V osmé minutě Švarc našel mezi kruhy Vondráčka a jeho švih mířil přesně pod vyrážečku gólmana Kašíka. Rána Koreise pak skončila jen na tyči. „Odehráli jsme dobrou první třetinu. Bohužel, od té druhé Zlín převzal aktivitu,“ mínil plzeňský asistent Jiří Hanzlík.

Domácí po pauze zabrali, ve druhé části soupeře přestříleli v poměru 14:3 a skóre otočili. Ale kdo ví, kam by se zápas ubíral, kdyby ve 30. minutě za Kašíkem necinkla jen tyč a velkou šanci nevyužil plzeňský mladík Chalupa. Pak byl přísně vyloučený Koreis a když se po faulu Kratěny dostali domácí do převahy pět na tři, udeřili. Nejprve v přesilovce Šťastný nadvakrát zblízka překonal Machovského a za necelé tři minuty jej z podobné pozice pokořil i Vlach - 2:1.

„Dlouho jsme byli nervózní, uvědomovali jsme si tíhu zápasu. Vyloučení soupeře nám pomohlo, ve druhé třetině jsme to zaslouženě otočili, protože jsme Plzeň jasně přestříleli,“ prohlásil zlínský trenér Martin Hamrlík. Škoda už se z nepříznivého stavu nevyhrabala. Naopak, když ve 49. minutě ránu Šťastného vyrazil Machovský na pravý kruh, Kubiš měl nachystanou pohotovou dorážku.

„Ve druhé třetině jsme udělali spoustu faulů, to Zlín nakoplo. Dostali jsme je sami na koně, pak už to bylo složité,“ litoval Pulpán. To kouč Hamrlík byl spokojený. „Ve třetí třetině jsme nešlapali vodu, to se nám vrátilo. Místy jsme sice byli pod tlakem, ale uhráli jsme si to sami. Jsou to důležité tři body.“

Už v pondělí 26. prosince čeká Plzeň další „sousedský“ souboj s Olomoucí, na kterou ztrácí jediný bod.