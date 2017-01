Když hokej dobývá Francii, v Lyonu zažil Winter Games i brankář Horák

Francouzi čtyři měsíce před startem mistrovství světa v hokeji uspořádali po vzoru NHL populární zápas pod širým nebem.

Obavy, že šampionát v Paříži se odehraje před prázdným hledištěm, tak zas o něco víc zeslábly. „Diváky ve Francii hokej chytil. Na šampionát určitě budou chodit. Čekám větší návštěvy než před pár lety ve Švédsku,“ říká Horák.

Ten se přitom ještě do půlky minulé sezony babral v prvoligovém Mostě. Rok co rok tuhý boj o udržení. Navíc zkraje ledna minulého roku přišel o pozici jedničky.

Co dál? Po konzultaci se svým agentem a trenérem litvínovských brankářů Zdeňkem Orctem došel k řešení. „Potřeboval jsem změnu a odchod do zahraničí byl nejlepší volba,“ vrací se třiadvacetiletý gólman k rok starému rozhodnutí.

Dobře věděl, že s jeho čísly se o něj evropské kluby nebudou prát. Zájem nakonec projevil francouzský Grenoble. „V Litvínově i Mostě byl brankářský přetlak a tohle bylo logické vyústění,“ říká trenér Orct.

Byla to správná volba. Mladý brankář v závěru minulé sezony ve městě pod Alpami přesvědčil a vedení klubu s ním prodloužilo spolupráci. Letos v souboji s o rok mladším konkurentem urval post prvního brankáře. Den před Silvestrem si navíc užil životní zážitek v utkání pod širým nebem před více než pětadvaceti tisíci fanoušky. Větší divácká návštěva se ve Francii na hokeji nikdy nesešla.

Pro brankáře, který byl z Mostu zvyklý na poloprázdný zimák s několika desítkami fanoušků, to byl šok. Ale příjemný.

Utkání se hrálo na fotbalovém stadionu v Lyonu pro 70 tisíc fanoušků. „Atmosféra byla skvělá, obrovská show už před utkáním. Jako hráči jsme si to neskutečně užili. Navíc jsme vyhráli a postoupili do finále poháru,“ říká. To bude na programu 19. února v Paříži. Čeká se, že AccorHotels aréna, která hostí květnový šampionát, bude vyprodaná.

„Kluci v týmu, kteří to hráli dřív, říkali, že to je vždycky životní zážitek. Francouzi tím duelem žijí,“ prozrazuje. I Horáka velký zájem Francouzů o hokej překvapil. „Zažívá tady velký boom. Po fotbale a ragby je to tady třetí nejpopulárnější kolektivní sport. Liga se rozšířila z 22 na 44 utkání za sezonu, zvýšila atraktivitu,“ odhaduje.

Zájem o hokej ještě před pár lety v exotické destinaci potvrzují i čísla průměrných návštěv na ligové zápasy některých francouzských celků. V Grenoblu téměř na každý zápas vyprodaných 3 500 sedaček. Rouen 3 200, Lyon a Bordeaux taky kolem tří tisíc. „Hlavně to zázemí se s českou první ligou nedá absolutně srovnat. I některé extraligové kluby by mohly závidět,“ přiznává.

Co úroveň zápasů, jaké nese porovnání s českou první ligou? Působí v ní několik desítek Kanaďanů. Řada z nich si vyzkoušela NHL a ti výrazně zvyšují kvalitu. „Je to tak nějak na pomezí extraligy a české první ligy.“ říká Horák, který o návratu do Čech teď neuvažuje.