Litoměřicím už utíká play-off, Most se dál přibližuje sestupu

„Jsme zklamaní. Jak z prohry, tak z naší hry v první a třetí třetině. Myslím si, že zápas jsme mohli rozhodnout ve druhé a třetí třetině v přesilovkách, kde jsme se měli prosadit a soupeři odskočit o jednu nebo dvě branky. Těžko se mi to hodnotí, pokud bychom pokračovali v aktivní hře, kterou jsme předváděli ve druhé třetině, tak by to takhle určitě nedopadlo,“ mrzela další porážka na klubovém webu litoměřického trenéra Miloše Říhu mladšího.

Třebíč vedla od 3. minuty zásluhou Malce, Veselý a Stoklasa sice ve druhé části otočili skóre, ale Dolníček ve 3. třetině vyrovnal a v 59. minutě rozhodl o vítězství hostů Psotka.

„Jeli jsme do Litoměřic s tím, že když zde zvítězíme, tak uhrajeme první desítku soutěže, což byl náš cíl. Musím klukům poděkovat za třetí třetinu, protože ta byla opravdu výborná, a také musím poděkovat Karlu Vejmelkovi v brance, který nás v klíčových momentech zápasu velice podržel,“ chválil třebíčský kouč Martin Sobotka.

Znovu blíž k sestupu má Most, po porážce 3:4 v Jihlavě má na předposlední Kadaň dvanáctibodové manko. Most přitom na ledě favorita otočil z 0:1 na 3:2, ale Říha a Jiránek v závěru zařídili domácí obrat.

„První třetina byla vyrovnaná a ve druhé jsme dobře zareagovali na gól v oslabení. Do konce třetiny jsme byli lepší a tam se lámal zápas. Měli jsme odskočit na 4:2, ale neproměnili jsme šance,“ litoval na klubovém webu mostecký kouč Aleš Totter.

„Naše výsledky se opakují, nedisciplinovaností, zbytečnými vyloučeními i psychikou, protože jsme poslední, tak si nevěříme a nikdo nepodrží kotouč,“ vidí Totter. Kouč zalitoval, že nemohl využít útočníky Martynka s Reichelem z Litvínova, s nímž Most spolupracuje. „Je to škoda, protože by nám pomohli. Ale když je lepší, aby trénovali, než hráli zápas, tak to musíme respektovat.“

Do konce základní části zbývají čtyři kola, pak bude následovat šestikolové play-out. Dvanáctibodová ztráta na předposlední místo se tak pořád teoreticky dá vymazat.

„Musíme věřit až do konce! Kdyby tomu tak nebylo, nemusíme na ty zápasy ani chodit. Musíme si všichni uvědomit, o co se hraje, porvat se s tím do poslední kapky krve. Jen tak můžeme pomýšlet na záchranu,“ burcuje mostecký brankář Marek Pinc.

Kadaň padla 1:3 na Slavii, Ústí zvítězilo 3:2 v Havířově po samostatných nájezdech a drží se na šesté pozici. „Jsme šťastní za dva body. Věděli jsme, že nás tady čeká peklo, ale ustáli jsme to,“ chválil ústecký kouč Miroslav Mach.