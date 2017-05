Nejdřív raubíř, pak hrdina. Modlil jsem se, přiznal střelec Řepík

„Na trestné jsem se modlil, abychom neinkasovali. Byl to ode mě blbý faul,“ přiznal Řepík.

Místo toho jste skóroval vy. Byl to klíčový gól?

Jo, bylo to důležité. Dělali jsme hodně fauly a dvakrát hráli ve třech. Tímhle jsme je dostávali na koně, jinak při hře pět na pět jsme byli lepší tým. Ten gól nás uklidnil.

Nebylo těch faulů až moc?

Bylo, ale občas se to takhle sejde, nikdo to nedělá schválně. Příště to musíme dobruslit a nehákovat, tohle si ve čtvrtfinále nemůžeme dovolit.

Naopak jste zabrali v přesilovkách, což je povzbudivé, ne?

Jo, zatím nám přesilovky i oslabení celkem fungují, musím zaklepat.

A vy jste se rozstřílel a přidal další gól.

Jako lajna nehrajeme s Petrem Vránou a Michalem Birnerem špatně od začátku turnaje. Akorát jsme se neprosazovali gólově. I dneska jsme měli dost šancí a mohlo to být výraznější. Ale jsem rád, hlavně, že vyhráváme. Ve čtvrtfinále už jsme, ne?

Téměř, ale ještě ne definitivně. Koho byste si přál víc: Ameriku, nebo Švédsko?

Jestli se to nezamotá, čeká nás pravděpodobně jeden z těchto týmů. Určitě nebudeme kalkulovat, půjdeme do posledního zápasu s tím, že chceme vyhrát. Protože by se to nemuselo vyplatit.

Co jste říkal na atmosféru?

Věděli jsme, že stadion bude plný. Bylo to super. Jak jsme dali góly, tak jsme fanoušky trošku sundali, už to nebylo jako na začátku. Jsme rádi i za to, že sem jezdí i hodně Čechů, na každý zápas tady jsou.

Máte dobrý pocit, že jde výkon nahoru?

Jo, tak nějak si to sedá, sestava je ustálená, přesilovky, oslabení, všechno celkem funguje. Doufám, že v tom budeme pokračovat.